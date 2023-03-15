1 368 единиц современного оборудования поступит в кузбасские клиники в этом году

Новое оборудование в кузбасских клиниках спасает людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году в больницы, поликлиники и амбулатории Кузбасса по разным программам поступит 1 368 единиц оборудования. Некоторые аппараты достаточно современные. Уже в апреле кардиослужба региона для оказания высокотехнологичной помощи людям, перенесшим инфаркты миокарда, инсульты и другие сосудистые патологии, получит новый ангиограф. А в четвертом квартале в кардиоклинике Новокузнецка установят аппарат магнитно-резонансной томографии, аналогов которому в регионе нет.

Кроме того, в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 имени Г. П. Курбатова скоро начнется капитальный ремонт реабилитационного центра, его закончат до конца года. Также в планах регионального Минздрава капитальный ремонт и открытие эндоскопического центра на улице Бардина, 30/3.

Развитие медицины в южной столице Кемеровской области продолжится в Центральном районе. Здесь в этом году начнется строительство новой поликлиники для взрослых. Кроме того, в районе Абашево по губернаторскому проекту «Моя новая поликлиника» на месте бывшей поликлиники №4 построят современное медучреждение. В 2024 году такая же поликлиника появится на улице Орджоникидзе, 32а, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

В ведомстве также напомнили, что в минувшем году по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» медучреждения Кемеровской области получили 238 единиц современного оборудования из 1 309 поступивших в Кузбасс аппаратов и приборов.

Высокотехнологичное оборудование, по мнению министра регионального Минздрава Дмитрия Беглова, позволяет врачам проводить качественную диагностику, справляться с серьезными недугами на ранних стадиях.

Например, в минувшем году областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова в Кемерове по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса» получила современную видеоэндоскопическую стойку, с помощью которой хирурги и травматологи провели уже 96 операций.

- Новая видеоэндоскопическая стойка помогает не только осмотреть сустав и принять правильное тактическое решение, но и выполнить серьезное реконструктивное вмешательство по восстановлению поврежденных внутрисуставных структур: костно-хрящевых элементов сустава, связок, мениска. Стойка помогает нам ставить ребят на ноги, - рассказал «КП» - Кемерово», заведующий отделением травматологии и ортопедии главврач кемеровской детской клинической больницы Владислав Баковский.

Качественная медицинская помощь становится доступнее для жителей региона. И это, по мнению Сергея Цивилева, видно по конкретным результатам.

- В регионе снижается смертность по целому ряду заболеваний, это в том числе благодаря внедрению в практику больниц региона высокотехнологичных методик, которые спасают жизни людей, - подчеркнул губернатор Кузбасса.