В Кузбассе перед судом предстанут 15 человек, обвиняемых в организации проституции

Фото: архив "КП" Фото: Амир Закиров

В Кузбассе на скамье подсудимых оказалась целая группа новокузнечан, причастная к организации незаконного интимного бизнеса. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фигурантами уголовного дела стали сразу 15 человек в возрасте от 25 до 63 лет. Все они проходят по статьям «Вовлечение в занятие проституцией» (ч. 2 ст. 240 УК РФ) и «Организация занятия проституцией» (ч. 1 ст. 241 УК РФ) в зависимости от роли.

По данным полиции, организовал незаконный бизнес 40-летний новокузнечанин, а помог ему реализовать идею 35-летний знакомый. Мужчины договорились с администраторами нескольких гостиниц и саун, чтобы клиентам предлагали не только традиционные услуги, но и возможность близкого общения с девушками. Одновременно с этим с этим подельники подыскали женщин, желающих заработать на проституции. Требования к соискательницам были жесткие: работницы должны были хорошо выглядеть и не пить алкоголь. Взамен женщины получали возможность заработать, а также место для жилья - для них специально были арендованы квартиры.

Схема работы теневого бизнеса была проста. Администраторы получали заказы и передавали их диспетчеру. Тот посылал водителей, которые привозили проституток клиентам и забирали выручку. Вызов девушки обходился мужчинам от 2500 до 3000 рублей.

Полицейские прикрыли незаконный бизнес в 2021 году. В числе фигурантов уголовного дела – организатор, его помощник, директор гостиничного комплекса, администраторы заведений, диспетчер и водители. По делу была проделана огромная работа: проведены обыски в гостиницах, саунах, квартирах как фигурантов, так и путан, изъяты записи «черной бухгалтерии», допрошено около 100 свидетелей, проведены очные ставки, судебные экспертизы. В ходе следствия удалось установить всю цепочку преступной схемы, роль каждого из участников группы.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, и в ближайшее время группа новокузнечан предстанет перед судом. Фигурантам грозят сроки до шести лет.