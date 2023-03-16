Бережливые технологии помогут министерствам и муниципалитетам Кузбасса работать эффективнее

Фото: пресс-служба АПК

Сотрудники органов исполнительной власти Кузбасса применяют в работе бережливые технологии, чтобы эффективнее и быстрее оказывать государственные и муниципальные услуги. Для этого государственные и муниципальные служащие проходят специальное обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда» и региональной программы «Бережливый регион».

С 14 по 16 марта региональная команда Кузбасса прошла новый тренинг по нацпроекту от экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК). Его участниками стали представители региональных минпромторга, минтранса, минздрава, минстроя, минтуризма, минтруда, минсельхоза, администраций Кемерова, Новокузнецка, Белова, Киселевска и других ведомств и территорий. Всего с 2021 года такое обучение прошли уже более 265 сотрудников органов исполнительной власти региона.

- Бережливые технологии уже доказали свою результативность на предприятиях несырьевого сектора Кузбасса. Нацпроект «Производительность труда» помогает 67 нашим компаниям без дополнительных затрат работать эффективнее в среднем на четверть. У сотрудников органов государственной власти тоже есть потребность в оптимизации рабочих процессов, например, быстрее работать с обращениями граждан, взаимодействовать с бизнесом. Тренинги и обучение позволяют по-новому взглянуть на привычные процессы, – отмечает заместитель председателя правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

В 2021 году Кузбасс стал одним из первых субъектов РФ, где мероприятия нацпроекта «Производительность труда» начали внедрять не только производственные предприятия, но и государственные и муниципальные служащие. Получить новые знания и навыки в сфере бережливого производства им помогают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) и Центра компетенций Кузбасса (ЦКК). Тренинги по основам повышения производительности труда проводятся на базе учебной площадки «Фабрика процессов» в Кемерове.

Учебные кейсы разработаны на федеральном уровне специально для сотрудников органов исполнительной власти и ориентированы на то, чтобы запустить проекты бережливых улучшений в управленческих административных процессах. Государственные и муниципальные служащие учатся грамотной организации рабочих мест, эффективному делопроизводству. Формат тренингов позволяет применить новые знания сразу на практике. На рабочих местах сотрудники делятся новыми компетенциями с коллегами, чтобы тиражировать практики бережливых улучшений внутри всех структурных подразделений органов исполнительной власти.