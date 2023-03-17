Когда луна становится солнцем

Фото: театр для детей и молодежи.

Пьеса «Укрощение строптивой» одного из лучших драматургов всех времен Уильяма Шекспира признана во всем мире эталоном жанра комедии, сюжет которой основан на так любимой англичанами битве полов.

Спектакль «Укрощение» о том, как случайно попав в Падую, веронский дворянин Петруччо узнает, что у синьора Баптисты есть две дочери - милая Бьянка и строптивая Катарина. У Бьянки очередь из кавалеров, а вот Катарину, несмотря на богатое приданое, обходят стороной. Петруччо, что греха таить, хочет жениться на деньгах, а что до строптивости - он сам говорит: «Она строптива, но и я упрям».

Фарсовые ситуации доводятся до полного гротеска, а всевозможные обманы, подмены и переодевания, связанные с женихами Бьянки, только усиливают главную интригу. В результате Катарина и Петруччо так «наукрощались», что влюбились - искренне и страстно.

Уморительная и поучительная история о конфликте и примирении харизматичных супругов до сих пор пользуется любовью зрителей, и сейчас у кемеровчан и гостей столицы Кузбасса есть возможность увидеть интерпретацию этой пьесы Шекспира от «молодежки», которая славится своими постановками.

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная, 37А, т.: (384-2) 36-79-68

19 марта, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей