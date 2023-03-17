Мальчик «с другой планеты»: кузбасский малыш, из-за редкой болезни обреченный на ИВЛ, начал дышать сам

Елисей с мамой на прогулке в марте 2023-го. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

«Сын! Родился сын!» Папа от счастья то улыбался, то плакал... Но через три часа Елисея Наумченко подключили к аппарату с кислородом. А через несколько дней мама и папа, держась до боли до синяка за руки, слушали консилиум врачей...

- У сына, сказали, нет сосуда, соединяющего сердце и легкие, атрезия легочной артерии тяжелой степени. Он попал в редкие три процента... На 34-й неделе беременности диагностика неожиданно показала порок сердца. Но вот такого в итоге не ожидали... «По-че-му?!!!» - спросил я. - «Скорее всего, беременная мама переболела простудой, когда сердечно-сосудистая система формировалась...» - «А дальше?!!!» - «Ребенок умрет...» - с трудом говорит Дмитрий Наумченко. - И то была самая страшная минута в нашей жизни.

Но нет на свете силы сильнее любящих, не сдающихся, взявшихся за руки мамы и папы. И с покровом свыше. И с поддержкой добрых людей.

И врачи искали путь к спасению малыша, имя которого означает Спасение. (Имя папа придумал, еще когда только узнал, что будет ребенок, и говоря, что дети всегда родителям - и продолжение, и спасение...)

... И выписки из роддома с цветами не было. Елисея перевели в хоспис. Родители ездили к нему, нянчили, рассказывали всю их жизнь до... и как же сильно его дома ждут и любят...

Мечта первая - спеть с Газмановым

Дмитрий Наумченко, папа Елисея, человек в Кемерове известный, активный, к тому же создавший ансамбль из «колясочников», и большой фанат Газманова. А в 2019-м он ...познакомился со звездой лично и даже спел с Газмановым на всю Россию!

...И, скажете, так не бывает, но Дмитрию будущая встреча с Газмановым приснилась, когда был еще пацаном.

- В том детском сне мы сидели с Олегом Михайловичем за столом, пили чай, я даже тяжесть кружки моей запомнил, разговаривали… И хорошо было, словно дома на кухне, но все-таки то была не кухня… - пересказывает сон Дмитрий. - Вообще-то сны мне не снятся. Этот был в жизни единственным, повторялся лет с десяти не раз и потом перестал. Ну, и жизнь шла, я по-прежнему пел и слушал Газманова… А потом пришло в 2019-м письмо в соцсетях с программы Малахова. Они готовили передачу к 50-летию Газманова на сцене. Для блока звезда и поклонники выбрали… меня.

- А как вообще начиналась твоя любовь к песням Газманова?

- Увидел по телевизору в 10 лет его «Эскадрон», ну, чувак в шинели, ну, поет, песня берет за душу и вроде ничего особенного. Но... пошел проигрыш, во время которого Газманов сальто исполняет, и я подумал: «Все! Я сейчас должен с коляски встать!» Потому что то, что делал Газманов и как он пел, было что-то нереальное, и мне тоже захотелось, и так, что мурашки от головы до пят пошли. И я встал! На носочки. Простоял секунд тридцать впервые в жизни с моим ДЦП. С того момента я стал поклонником песен Газманова. И их энергетика меня поднимала - я по полминуты примерно стоял почти год. И хотя потом больше встать не смог, но песни его полюбил навсегда. И уже в кемеровском интернате собрал группу…

…И вот в 39 лет на съемках в Москве Диме предложили спеть с Газмановым. И тогда он понял: сон-то его в детстве был вещим.

- И явь превзошла сон... Газманов - по-любому мне родственная душа… Он согревал меня всю жизнь - песнями. И это он заложил во мне, сформировал мой характер, и воспитал любовь к музыке, и чтобы я это все и дальше передал…

- А чай в гримерке вместе пили?

- Нет. Но у меня дома кружка с нашим с Газмановым фото (попросил нас сфотать еще в 2016-м после его концерта). И точно такую кружку я оставил в гримерке на съемках у Андрея Малахова - для Газманова.

И эта чайная пара... так похожа на те кружки из сна!

Мечта вторая - «Единственная...»

И тогда, в 2019-м, в Москве Газманов и Наумченко спели «Единственную...». И Дима пел и думал о любимой Свете, и что через три недели у них родится их первенец - Елисей, и каким долгим и трудным был путь их, родителей, к семейному счастью.

В 2018 году. Свадьба Дмитрия и Светланы Наумченко... Фото: архив семьи.

Но давайте вернемся в юность Димы и Светы, в 2005-й. Они впервые встретились, парень на коляске и новенькая в интернате, работающая техничкой. Оказалось, она тоже поет. И она после работы пришла на репетицию и впервые спела. И Дима влюбился с первого взгляда. А потом...

...Он был гол как сокол во всех смыслах. Банщица помогла пересесть на «банную» коляску и ввезла под душ. И он виду не показал. Но душа смущалась, металась. Ведь банщица - Света, ее интернат попросил как раз подработать...

- И то было первое свидание?

- Нет, работа. А на другой день, на первое свидание, я купил ей телефон и розу... И пока ее ждал - роза в руках ходила ходуном, так мне было страшно... И ведь какое будущее я мог ей предложить... Но Света пришла. И я сказал: «Как ты смотришь на то, чтобы познакомиться и чтобы ты в будущем стала моей девушкой?»

- И я ответила: «Я смотрю на это хорошо...» - вспоминает с улыбкой Света.

И их любовь зрела ответственно и медленно. Так, что... Света вдруг вышла за другого, родила сына Максима. Но не сложилось, и был развод. И судьба второй раз подвела друг к другу Свету и Диму в городе. И он, помогая ей по жизни несколько лет, 25 марта 2018-го понял, узнав, что Света с ребенком едва не попали в эпицентр пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», что нельзя тянуть и надо ценить дарованную небом любовь.

И Дмитрий со Светой тогда сразу признались в любви и уже осенью 2018-го поженились, сняли квартиру. А в годовщину свадьбы у них родился Елисей.

Мечта третья - дыши, сынок!

... Из хосписа им разрешили забрать Елисея в год.

- Он в палате дышал на аппарате круглосуточно, - вспоминают родители. - И мы для дома купили кислородный концентратор, собрав всем миром на него 40 тысяч...

В 2019-м в семье родился Елисей и врачи говорили - на кислородном аппарате придется быть пожизненно, но семья верила в сына и в чудо... Фото: архив семьи.

А подошла весна, родители выяснили, что бывают аппараты с кислородом и для прогулок. И друзья в Сети объявили второй сбор. Собрали около 80 тысяч, и нужно было еще столько. И друзья вышли на благотворительный фонд, тот - на Попечительский совет Кузбасса, и совет сам купил Елисею «рюкзачок» - аппарат с воздухом для прогулок!

- А «наш» сбор пошел на поездку Елисея в научный институт Бакулева, в Москву. И мы всем благодарны за помощь... - говорят Дмитрий и Света. - И там ученые окончательно определили, как дышит и вопреки всему живет Елисей: у него от главного сосуда есть начало, дальше - сеть мелких сосудов, они и связывают сердце с легкими. Для землян, с нашей кислородной атмосферой, такое строение невозможно. Но удлинить сосуд пока нельзя. Но мы верим в будущее медицины и что Елисей выздоровеет. Он добрый, терпеливый и борец. И мы с молитвой живем. И у Елисея, верим, сильный ангел-хранитель. За него по всей России, в Израиле, Испании, в других странах с самого рождения молятся.

И сам малыш хочет скорее стать обычным. Еще после хосписа мама, папа, помня, что еще там врачи начинали, решили последовать их примеру. И стали отключать Елисея от кислородного аппарата на две минуты в день. Потом постепенно на пять, десять... И с двух лет Елисей уже дышит полностью сам. И вот ему уже три, а аппарат больше не включали (хотя всегда наготове). А в январе малыш начал сам себе убирать зонд (который для лекарств и молочной смеси шел из носика в желудок). А пришел медик из хосписа на осмотр, рассказали, что малыш сам снимает зонд полностью, и услышали: значит, можно уже и без зонда. И навсегда его убрали.

- И Елисей стал лучше кушать, - рада мама, одевая сына гулять. - Он подрос, ему интереснее на улице стало - вертит вовсю головой.

Дмитрий с женой Светой и со старшим сыном - Максимом (от первого брака жены, своим крестником)... Фото: архив семьи.

...И верно. Идем... Сибирская зима на недолго устала - на дворе уже пару дней плюс. Шаг по снегу - возвращается с водой. Кромка сугроба осела. Липкий снежок ладонь ласково холодит. Низкие тучи сыплют моросью. Елисей на руках у мамы моргает и моргает - удивляется снежинкам-капелькам. И пытается заглянуть за край капюшона, за которым дети катаются с мокрой горки и смеются. И мама говорит: «И у нас с тобой, сынок, все будет хорошо». И малыш смотрит на мир во все глаза. И, убаюкиваемый океаном воздуха и размеренным шагом мамы, вскоре кладет голову на ее плечо. Спит и растет. И, быть может, снова вернется с прогулки с сатурацией 100, как уже было однажды.