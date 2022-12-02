В Кузбассе осудили банду за вымогательство, мошенничество и грабежи

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кемеровский областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу об организованной преступной группировке из Белова. В колонию отправили четырех членов банды, которая орудовала в нескольких городах Кузбасса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ОПГ создал житель Белова, который провел за решеткой 18 лет. За эти годы мужчина приобрел немало знакомых с криминальным прошлым. Именно их он и сплотил вокруг себя.

Бандиты подыскивали себе жертв, которые, по их мнению, повели себя неправильно, конфликтовали с кем-то из местных жителей или имели непогашенные долги. Бывало, что лидер группы сам провоцировал конфликты, чтобы потом вымогать деньги.

Потерпевших приглашали в местное кофе, где была оборудована «комната пыток». Там преступники избивали жертв, угрожали и требовали денег. Бандиты были хорошо вооружены: у них были три пистолета, автомат Калашникова, карабин «Сайга» и обрез винтовки.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Бандитов задержали в 2019 году: троих в Кузбассе, четвертого – в одном из московских аэропортов. В зависимости от роли каждого мужчинам предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Потерпевшими по делу признаны 10 человек из разных городов Кузбасса. Не все жертвы обращались в полицию, так как были запуганы. Многие эпизоды следователи и оперативники выявили уже в ходе работы над этим делом. Всего в рамках расследования правоохранители опросили более 100 свидетелей, провели десятки различных экспертиз.

Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказания сроки от 10 до 18 лет в исправительных колониях особого и строгого режимов, а также штрафы на сумму более миллиона рублей. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда и материального ущерба на сумму около 450 тысяч рублей.