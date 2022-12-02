В Кузбассе выплаты и льготы получат все добровольцы СВО, ушедшие на передовую с 24 февраля

Теперь все кузбассовцы, которые с 24 февраля 2022 года заключили контракт на участие в специальной военной операции, получат выплаты наравне с мобилизованными. Фото: Александр КОЦ

В Кузбассе принят новый областной закон, по которому все региональные выплаты и льготы, предусмотренные для мобилизованных и военнослужащих, заключивших контракт с 16 сентября 2022 года, смогут получить и бойцы, кто заключил контракт с Минобороны или отправился воевать добровольцем сразу после начала спецоперации на Украине, то есть с 24 февраля.

- Наш гражданский и человеческий долг — поддержать материально семьи всех участников спецоперации из Кузбасса, которые сейчас защищают интересы Родины и освобождают мир от современного нацизма, - прокомментировал Сергей Цивилев появление закона.

Согласно документу, опубликованному в Законодательном вестнике Кузбасса, право на эти региональные меры поддержки теперь получат и те кузбассовцы, которые заключили контракты в других субъектах России: в Чечне, ДНР, ЛНР и других. Но при одном условии: если в том регионе, через который они уходили в зону СВО, они не получали никаких выплат от местной власти.

Новый закон Кузбасса вступает в силу с 3 декабря.

Напомним, для всех мобилизованных кузбассовцев и добровольцев, заключивших контракт для участия в спецоперации на Украине, предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рулей, а также освобождение от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы. При этом льгота распространяется на все зарегистрированные транспортные средства независимо от их количества, вида и мощности.