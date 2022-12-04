В Шерегеш запустили чартерные рейсы из трех городов России

Фото: международный аэропорт Новокузнецк им. Б.В. Волынова.

В Шерегеш запустили чартерные рейсы для туристов из центральной части России, а также с Урала. Сегодня в новокузнецком аэропорту приземлились самолеты с первыми горнолыжниками.

Прилетели туристы на самолетах «Уральских авиалиний» из столичного аэропорта Домодедово и из Екатеринбурга. Из Москвы прибыл полный самолет туристов: 155 из 162 кресел в Airbus A320 были заняты. Из Екатеринбурга прилетели 117 человек, сообщили в международном аэропорту Новокузнецк им. Б.В. Волынова.

По традиции первых путешественников встретили по-особенному ярко и тепло. Шорские шаманы и шерегешский Йети устроили для туристов чартерных рейсов представление с танцами с бубном, угостили их травяным чаем и таежными сладостями: конфетами ручной работы из кедрового ореха, меда. После этого туристы смогли загадать желание и повязать ленту на березку - священное для шорцев дерево.

Фото: международный аэропорт Новокузнецк им. Б.В. Волынова.

Напомним, что туроператор Fun&Sun запустил чартерные программы в Шерегеш в 2020 году. В нынешнем зимнем сезоне первый субсидируемый рейс состоялся сегодня, 4 декабря, полеты продлятся до 26 марта 2023 года. Самолеты будут летать в Новокузнецк из трех городов: Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга раз в неделю - по воскресеньям. На чартерах в Шерегеш сформированы недельные пакетные туры «под ключ» - их стоимость начинается от 20 тысяч рублей за человека для туристов из Екатеринбурга и от 25 тысяч рублей для жителей Москвы и из Санкт-Петербурга. В эту стоимость включен перелет, трансфер и проживание в гостинице. В прошлом сезоне чартерами на кузбасский курорт воспользовались порядка 2 800 туристов.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов страны. В прошлом зимнем сезоне его посетили более двух миллионов туристов. В планах увеличить туристический поток к 2035 году до трех с половиной миллионов человек.