Владимир Мединский понял, почему в Кузбасс едут учиться из-за границы

Владимир Мединский отметил высокий уровень кемеровского культурно - образовательного кластера

В четверг, 16 марта, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский встретился с учащимися и педагогами учреждений культурно-образовательного комплекса. Он включает в себя филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства «Сибирский», Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства и Школы креативных индустрий.

Владимир Мединский отметил высокой уровень оснащенности кластера, условия, в которых талантливые дети получают творческое образование.

- Увидел все музыкальные залы, общеобразовательную школу, библиотеку и бассейн. Здесь действительно рождается настоящее будущее нашего российского искусства. Сюда и сейчас уже едут из-за границы. Из Китая, Кыргызстана, из 16 российских регионов - Удмуртии, Хакасии, Башкортостана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов РФ. Поэтому культурно-образовательный кластер соответствует всем мировым стандартам. Безусловно, образование в сфере балета, высшего музыкального мастерства, исполнительского искусства у нас самое лучшее в мире, - подчеркнул Владимир Мединский.

Сегодня в учреждениях культурно-образовательного комплекса учатся более 500 детей. Общая площадь комплекса составляет более 33 тысяч квадратных метров.

- Строительство объектов Сибирского культурно-образовательного комплекса в Кемерове началось в 2019 году. Большая часть объектов сдана в эксплуатацию в 2021 году. Комплекс состоит из пяти зданий: хореографической академии для учащихся и интерната на 150 мест; музыкальной школы на 150 учеников с концертным залом и интернатом на 75 учеников; общеобразовательной школы с бассейном на 300 учащихся, - добавили в администрации Правительства Кузбасса

Культурно-образовательный комплекс в Кемерове - один из крупнейших строительных объектов в регионе и уникальный проект для страны. Впервые в России по поручению президента РФ Владимира Путина одновременно во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерове возводятся четыре комплекса, которые включают филиалы Большого и Мариинского театров, Русского музея и Третьяковской галереи, концертные залы, музейные и выставочные пространства, а также филиалы ведущих творческих вузов.