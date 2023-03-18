Школьники Кузбасса за год спецоперации на Украине отправили на фронт 720 носилок для раненых

Волонтеры Кузбасса готовы сделать все , чтобы солдаты СВО чувствовали дыхание родного дома

Во время дискуссии «Волонтеры и добровольцы СВО», прошедшей в пятницу, 17 марта, в рамках Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми» волонтеры и добровольцы Кузбасса рассказали о том, как поддерживают наших солдат на передовой спецоперации.

В школах, техникумах вузах плетут маскировочные сети, собирают продукты, делают из консервных банок и воска блиндажные свечи.

Студент Сибирского колледжа цифровых технологий Александр Королев поделился с участниками дискуссии добрыми делами, которые он с товарищами делает для наших бойцов на передовой.

- За год мы с ребятами сшили своими руками 720 носилок для госпиталей и полевых операционных. Отправили в зону СВО почти 40 больших коробок с продуктами, вещами и предметами первой необходимости, собрали много сладостей для детей Донбасса и Луганщины.

«Серебряные» волонтеры - особенная гордость Кузбасса и России. Их стало на порядок больше в прошлом году, когда началась спецоперация на Украине. Люди почтенного возраста буквально ворвались в молодежное движение. Они вяжут носки, свитера незнакомым ребятам. За год «серебряные» волонтеры только теплых вещей связали и отправили на фронт более 600 штук.

Подробно обсудили во время дискуссии и духовное здоровье нынешнего российского общества, признав существование в нем тех, кто в теме СВО, тех, кто уехал, и кто вообще пребывает в полном неведении глобальных мировых угроз.

- Вот наша, сейчас задача, вернуть уехавших и закрытых в себе граждан в реалии сегодняшней жизни России, - подчеркнул руководитель российского общественного проекта «Я помню» Артем Драпкин.

Руководитель кузбасского регионального волонтерского штаба Наталья Филимонова обратила внимание на большую роль волонтеров в воспитании зрелого и адекватного общества.

- Самый главный пример для всех - это добрые бескорыстные дела, которые ежедневно совершают наши добровольцы. Мы уже не любители-волонтеры, а профессионалы. И четкое разделение есть по групповым специализациям: волонтер-медик, волонтер-водитель, волонтер-артист.

Добровольцы Кузбасса помогают, как оказалось, не только людям, но и животным. Бойцы кузбасской разведчасти, сдерживающие противника на южном направлении, нашли под Херсоном маленького енота, его так и назвали - Херсон. Он - полноправный член боевого братства.

- Мы нашему Херсону собрали уже несколько посылок с лакомствами, орешками, например. Особенный привет ему всегда шлет наш знаменитый енот Тема, - рассказали «КП»- Кемерово» в кузбасском волонтерском штабе.

Письма - особая радость для наших солдат. Пишут на фронт дети. Совсем незнакомые рядовым и офицерам мальчишки и девчонки. И это, по словам Артем Драпкина, самый ценный для них подарок из мирной жизни

- В августе, во время командировки в Донецк, замполит гвардейской бригады показал мне письмо восьмилетней девочки из Кузбасса, которое он постоянно носит у себя под сердцем. И оно, говорит, согревает, дает надежду, вдохновляет на подвиги.

В контексте дискуссии Артем Драпкин рассказал участникам о недостаточной пропаганде в зоне спецоперации для усиления психологических методов воздействия на сознание противника. Вроде той, что использовали наши деды во время Великой Отечественной войны в виде радио и листовок.

- Тогда интернета и в помине не было. Сегодня на фронте со всемирной паутиной тоже проблемы. А радио и листовки могут снова сыграть решающую роль в нашем противостоянии с нацистами, - рассказал он «КП – Кемерово».

Комплексные идеи по механизмам внедрения пропаганд волонтеры-добровольцы уже представили некоторым российским ведомствам, и над ними работают. Это действительно поможет нашей победе, - уверен Артем Драпкин.