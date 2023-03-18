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Общество18 марта 2023 17:10

Кузбасским школьникам рассказали, почему русские женщины никогда не прятались за спинами мужчин

Примеров женских подвигов на войне не счесть, от Зои Космодемьянской до Ольги Качуры
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кемеровчанка Вера Волошина была казнена немцами в Подмосковье во время ВОВ, ей посмертно было присвоено звание Героя России.

Кемеровчанка Вера Волошина была казнена немцами в Подмосковье во время ВОВ, ей посмертно было присвоено звание Героя России.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В минувшую пятницу, 17 марта, в рамках Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми», в Кемерове прошла лекция «Женщина и война. Подвиг вне времени». В мероприятии приняли участие школьники, педагоги, историки, представители власти региона, общественные деятели.

Удивительно, но почти у всех участников мероприятия в семье есть свои женщины-героини: ветераны войн, труженики тыла. У учителя информатики Марины Бересневой бабушка служила медсестрой, спасла во время Великой Отечественной войны сотни солдат, вынесла почти всех из них с поля боя на своих хрупких плечах. А у школьницы Олеси Пушилиной прабабушка служила разведчицей, освобождала Украину.

- Хорошо, что не увидела, во что превратилась сейчас эта страна, - вздыхает Олеся. - Разве для того ее освобождала, чтобы снова нацисты появились?!

Подвиг женщин-разведчиц на лекции был ярко представлен трагическими судьбами Зои Космодемьянской и Веры Волошиной - героев Великой Отечественной. Они, оказывается, были боевыми подругами, и всего в 100 километрах друг от друга в Подмосковье были казнены в один день.

Вместе с разведчицами вспомнили о наших женщина - танкистах, зенитчицах, снайперах и, конечно, легендарных летчицах. Одна из них - летчик-истребитель Лилия Литвяк, «Белая Лилия Сталинграда». Тысячи боевых вылетов, десятки подбитых вражеских самолетов, управляли которыми настоящие немецкие асы. Бесстрашная, она боялась одного - пропасть без вести. Так и случилось в августе 1943 года, после боевого вылета на аэродром она не вернулась. Только в 1971 году имя героини было установлено в ходе поисковых работ на Донбассе.

- Женщины-снайперы на войне – особая веха в нашей славной военной истории. Людмила Павличенко за первые два года войны ликвидировала 39 фашистов. В 1942 - м после ранения ее комиссовали. В этом же году она, в составе советской делегации, присутствовала на молодежном форуме в США. За океаном Людмила с болью в сердце поддела союзников, не решившихся тогда открывать второй фронт, знаменитой речью: «Мне 29 лет, джентльмены, я уничтожила 39 немцев. Так сколько же еще вы, джентльмены, будете прятаться за моей спиной», - поделилась историей легендарного снайпера с кемеровской аудиторией - заместитель директора Департамента проектной деятельности Российского военно - исторического общества, кандидат исторических наук Виктория Петракова.

Вместе с героями Великой Отечественной вспомнили героинь дня сегодняшнего. Тех, кто наравне с мужчинами воюет и отдает свою жизнь за сегодняшний мир.

Ольга Качура, легендарная Корса, гвардии полковник, потомственный военный в 12-м поколении. 16 лет отдала МВД Украины как следователь. В 2014 - м стал защитницей родного Донбасса. Погибла в августе минувшего года, защищая Горловку.

- Она так мечтала после войны поступить в аграрный и заниматься совсем мирным животноводством. Как мало ей было нужно для простого женского счастья, - плакали на прощании с ней сослуживцы.

- Невозможно рассказать обо всех наших женщинах - героях. А ведь многие из них до войны занимались вполне мирными профессиями, снайпера работали воспитателями в детских садах, зенитчицы трудились на швейных фабриках и в колхозах доярками, танкисты - учили детей в школах. Но когда их позвала Родина в бой, они, не раздумывая, записались в добровольцы. Не для того чтобы отнять жизни, а чтобы Родину защитить, - добавила Виктория Петракова.

Лекция «Женщина и война. Подвиг вне времени» стала на Всероссийском историческом форуме, наверное, одной из самых живых дискуссий. Может потому, что говорили больше о конкретных подвигах конкретных героев, а не обсуждали общие идеи для абстрактного консенсуса.

- Покидая нашу лекцию, еще раз убедилась, что у войны, на самом деле очень даже женское лицо. Стойкое, мужественное лицо. Но оно непременно становится снова женским, только уже после войны, - рассудила после мероприятия гость Кузбасса, студентка Казанского государственного университета Альфия Маздокова.

История современностиОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ