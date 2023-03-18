Кузбасским школьникам рассказали, почему русские женщины никогда не прятались за спинами мужчин

Кемеровчанка Вера Волошина была казнена немцами в Подмосковье во время ВОВ, ей посмертно было присвоено звание Героя России. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В минувшую пятницу, 17 марта, в рамках Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми», в Кемерове прошла лекция «Женщина и война. Подвиг вне времени». В мероприятии приняли участие школьники, педагоги, историки, представители власти региона, общественные деятели.

Удивительно, но почти у всех участников мероприятия в семье есть свои женщины-героини: ветераны войн, труженики тыла. У учителя информатики Марины Бересневой бабушка служила медсестрой, спасла во время Великой Отечественной войны сотни солдат, вынесла почти всех из них с поля боя на своих хрупких плечах. А у школьницы Олеси Пушилиной прабабушка служила разведчицей, освобождала Украину.

- Хорошо, что не увидела, во что превратилась сейчас эта страна, - вздыхает Олеся. - Разве для того ее освобождала, чтобы снова нацисты появились?!

Подвиг женщин-разведчиц на лекции был ярко представлен трагическими судьбами Зои Космодемьянской и Веры Волошиной - героев Великой Отечественной. Они, оказывается, были боевыми подругами, и всего в 100 километрах друг от друга в Подмосковье были казнены в один день.

Вместе с разведчицами вспомнили о наших женщина - танкистах, зенитчицах, снайперах и, конечно, легендарных летчицах. Одна из них - летчик-истребитель Лилия Литвяк, «Белая Лилия Сталинграда». Тысячи боевых вылетов, десятки подбитых вражеских самолетов, управляли которыми настоящие немецкие асы. Бесстрашная, она боялась одного - пропасть без вести. Так и случилось в августе 1943 года, после боевого вылета на аэродром она не вернулась. Только в 1971 году имя героини было установлено в ходе поисковых работ на Донбассе.

- Женщины-снайперы на войне – особая веха в нашей славной военной истории. Людмила Павличенко за первые два года войны ликвидировала 39 фашистов. В 1942 - м после ранения ее комиссовали. В этом же году она, в составе советской делегации, присутствовала на молодежном форуме в США. За океаном Людмила с болью в сердце поддела союзников, не решившихся тогда открывать второй фронт, знаменитой речью: «Мне 29 лет, джентльмены, я уничтожила 39 немцев. Так сколько же еще вы, джентльмены, будете прятаться за моей спиной», - поделилась историей легендарного снайпера с кемеровской аудиторией - заместитель директора Департамента проектной деятельности Российского военно - исторического общества, кандидат исторических наук Виктория Петракова.

Вместе с героями Великой Отечественной вспомнили героинь дня сегодняшнего. Тех, кто наравне с мужчинами воюет и отдает свою жизнь за сегодняшний мир.

Ольга Качура, легендарная Корса, гвардии полковник, потомственный военный в 12-м поколении. 16 лет отдала МВД Украины как следователь. В 2014 - м стал защитницей родного Донбасса. Погибла в августе минувшего года, защищая Горловку.

- Она так мечтала после войны поступить в аграрный и заниматься совсем мирным животноводством. Как мало ей было нужно для простого женского счастья, - плакали на прощании с ней сослуживцы.

- Невозможно рассказать обо всех наших женщинах - героях. А ведь многие из них до войны занимались вполне мирными профессиями, снайпера работали воспитателями в детских садах, зенитчицы трудились на швейных фабриках и в колхозах доярками, танкисты - учили детей в школах. Но когда их позвала Родина в бой, они, не раздумывая, записались в добровольцы. Не для того чтобы отнять жизни, а чтобы Родину защитить, - добавила Виктория Петракова.

Лекция «Женщина и война. Подвиг вне времени» стала на Всероссийском историческом форуме, наверное, одной из самых живых дискуссий. Может потому, что говорили больше о конкретных подвигах конкретных героев, а не обсуждали общие идеи для абстрактного консенсуса.

- Покидая нашу лекцию, еще раз убедилась, что у войны, на самом деле очень даже женское лицо. Стойкое, мужественное лицо. Но оно непременно становится снова женским, только уже после войны, - рассудила после мероприятия гость Кузбасса, студентка Казанского государственного университета Альфия Маздокова.