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Общество20 марта 2023 4:41

Сборная Кузбасса отстояла титул чемпиона России по тайскому боксу

Кузбасская сборная по тайскому боксу заняла первое общекомандное место
Яков КРЫМСКИЙ
Фото: пресс-служба Стройсервис

Фото: пресс-служба Стройсервис

Фото: пресс-служба Стройсервис

Фото: пресс-служба Стройсервис

На всероссийских соревнованиях, прошедших при поддержке АО «Стройсервис» в Магнитогорске, кузбасские тайбоксеры завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Фото: пресс-служба Стройсервис

Фото: пресс-служба Стройсервис

По итогам турнира сборная Кузбасса по тайскому боксу заняла первое общекомандное место. Золотыми медалями в своих весовых категориях награждены: Салават Исаев, Александр Абрамов, Кирилл Хомутов, Эдуард Сайк и Дмитрий Васенев.

Фото: пресс-служба Стройсервис

Фото: пресс-служба Стройсервис

Награда «лучший боец» за ударное выступление на соревнованиях вручена Эдуарду Сайку. Лучшим рефери стал кузбассовец Владислав Лырщиков. Бойцы кузбасской сборной становятся чемпионами России в 18 раз с 2004 года. Успешное выступление кузбассовцев стало возможным при поддержке генерального спонсора Федерации тайского бокса Кузбасса – компании АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба Стройсервис

Фото: пресс-служба Стройсервис

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