От -25 до +12: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе на предстоящей неделе погода будет переменчивой. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В регион снова пришло похолодание, но, к счастью, всего на несколько дней. Морозным будет начало недели, особенно холодно будет по ночам. Так, с понедельника на вторник местами температура может понизиться до отметок -22... 27 градусов. Во вторник еще сохранится прохлада, но воздух постепенно начнет прогреваться, и с четверга дневные отметки вновь станут положительными. При этом прогнозируются небольшие осадки и ветер.

Так, во вторник, 21 марта, ночью ожидается -14 … -19 градусов, местами до -25, днем -2 … -7. Ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Переменная облачность, местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

В среду, 22 марта, ночные температуры составят -12 … -17, местами до -25 градусов, дневные 0 … -5, местами до +5. Ветер сменит направление на юго-восточное, но сила его не изменится. Ночью прогнозируется небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах сохранится гололедица.

В четверг, 23 марта, ночью столбики термометров будут показывать -10 … -15, местами до -22, днем +2 … +7, местами до +12. Ветер подует юго-западный 2-7 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица.