В Шерегеше спасателям пришлось снимать более 20 туристов с остановившейся канатной дороги

Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса

На горнолыжном курорте в Шерегеше более 20 туристов оказались заблокированы на остановившейся канатной дороге. После инцидента прокуратура начала проверку.

Информация об аварийной остановке пассажирской канатной дороги поступила 20 марта. В кресельных подъемниках находились 24 человека, в том числе один ребенок. На место выехали спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Совместно с работниками канатной дороги они эвакуировали гостей курорта. Спасение туристов попало на видео. На кадрах видно, что людей спускают вниз при помощи специального троса. После этого туристов доставили в безопасное место. Никто из них не пострадал.

Что стало причиной аварийной остановки, пока не известно. Сейчас канатная дорога работает в штатном режиме.

После инцидента прокуратура Кузбасса организовала проверку. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации подъемника.