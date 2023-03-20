Свыше 340 миллионов рублей выделят на модернизацию систем теплоснабжения Кузбасса

Свыше 340 миллионов рублей инвестирую в систему теплоснабжения Кузбасса

В понедельник, 20 марта, в Правительстве Кузбасса, в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс энергосбережения и энергоэффективности», рассмотрели вопросы модернизации систем теплоснабжения в регионе. На эти цели в этом планируется направить 341 миллион рублей.

- Свыше 468 миллионов рублей, из областного бюджета в этом году в рамках госпрограммы направят на строительство новой современной котельной в Яшкинском муниципальном округе. В эксплуатацию ее введут уже в следующем году. В Ленинске-Кузнецком планируется строительство тепловой сети от котельной «Центральная» до тепловых сетей котельных № 14 и № 1 с их последующим закрытием и переключением тепловых нагрузок на котельную «Центральная», а также строительство повысительной насосной станции. Также в планах построить теплосеть для подключения детского сада и больницы села Подгорное Ленинск-Кузнецкого округа. На модернизацию из областного бюджета направят около 85,5 миллиона рублей, пояснили «КП» - Кемерово» в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Вместе с государством в жилищно - коммунальный комплекс Кузбасса активно вкладывает средства и бизнес. Инвестируют региональные частные компании путем передачи объектов коммунальной инфраструктуры в концессию.

- Сегодня в регионе действует 96 концессионных соглашений, в том числе 72 - в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общий объем инвестиций по заключенным концессионным соглашениям составляет уже 9,6 миллиардов рублей, - уточнили в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках совещания поручил всех ответственным ведомствам и главам муниципалитетов региона по завершению нынешнего отопительного сезона, незамедлительно начать подготовку к следующему сезону.

- В условиях нашей сибирской зимы должна быть обеспечена бесперебойная подача тепла в дома кузбассовцев, а также на предприятия и в социальные учреждения. Поэтому нужен строгий контроль со стороны министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, нельзя допускать срывов графика, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.