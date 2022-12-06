Ударил гвоздодером и украл деньги: житель Кузбасса получил 14 лет колонии за нападение на почтальона

Орудие преступления. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе вынесен приговор молодому человеку, который проломил почтальону голову гвоздодером и забрал у него пенсии, которые тот разносил. 23-летнего разбойника приговорили к 14 годам колонии.

Трагедия разыгралась в кузбасском городе Белово, куда два года назад молодой человек приехал погостить к бабушке и дедушке. Будучи наркоманом, он постоянно нуждался в деньгах. Он узнал, что в этот день родным должны принести пенсию и решил ограбить почтальона. Парень вооружился гвоздодером и отправился на улицу поджидать работника почты. Преступник увидел, как мужчина выходит из дома, пошел за ним и дважды ударил приготовленным металлическим орудием по голове. Почтальон упал, тогда парень выхватил из его сумки часть купюр и скрылся с места преступления. Молодому человеку казалось, что он все предусмотрел: сразу после нападения он сел в такси, которое вызвал заранее на соседнюю улицу, и поехал не к себе домой, а к родственникам в другой город. Однако преступник сильно недооценил полицейских, которые смогли его задержать в кратчайшие сроки. Уже через несколько часов сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Вскоре его задержали в Березовском. При себе у молодого человека было 40 тысяч рублей, которые он не успел потратить. Всего же парень украл из сумки почтальона 184 тысячи рублей.

Самого пострадавшего работника почты обнаружили соседи - он лежал без сознания. Изувеченного 62-летнего мужчину доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом затылочной кости и ушиб головного мозга. Они боролись за его жизнь, но спасти не смогли. От полученных травм почтальон умер.

Жителя Белова обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ), и в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). По ходатайству следователя молодой человек был заключен под стражу.

Суд признал беловчанина виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.