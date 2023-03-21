В Кузбассе готовятся к весеннему паводку

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе подготовлена техника для предотвращения и устранения последствий паводка.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, подготовка к весеннему половодью, которое прогнозируется на начало апреля, ведется в плановом режиме. Еще осенью на опасных участках были вырублены деревья, очищены водоотводные каналы. Сейчас определены зоны возможного подтопления, и в каждой идет работа по обеспечению безопасного пропуска ледохода, ведется мониторинг уровня рек. Специалисты готовят маломерные суда поисково-спасательной службы. Параллелью с этим проводится обход частного сектора: людям, проживающим в зонах возможного подтопления, напоминают, как действовать в чрезвычайных ситуациях, предлагают застраховать свое имущество.

Фото: пресс-служба АПК.

В Новокузнецке для возможных пострадавших от паводка оборудованы 80 пунктов временного размещения, 20 из них – первой категории, это значит, что в случае ЧС их подготовят к работе в течение двух часов. Разместиться в ПВР смогут почти 9,5 тысячи человек. Людей обеспечат питанием и медицинским обслуживанием. Предыдущие паводки показали, что в зону подтопления в Новокузнецке могут попасть более 2000 домов частного сектора. С начала ледохода на реках Томь и Кондома ЕДДС города начнет сбор информации с 14 гидрологических постов. Контроль уровня воды будет вестись через девять видеокамер.

В Калтане в зоне риска находятся 892 жилых дома, в которых живут 2 243 человека. Для временного размещения людей готовятся 11 пунктов, для домашних животных и автомбилей – по два. Сейчас специалисты начали распиловку льду на реке Кондома - на участке от моста Южно-Кузбасской ГРЭС до границы с Новокузнецким округом протяженностью 2 500 метров. Организована проверка состояния гидротехнических сооружений. Контроль уровня воды будет вестись по четырем гидрологическим постам.

В Гурьевском округе в зону подтопления могут попасть 60 домов, в которых проживают 108 человек, в том числе четыре инвалида. По словам главы округа Станислава Черданцева, в случае ЧС будет задействовано до 25 единиц техники и более 60 сотрудников спасательных бригад. Людей, пострадавших от паводка, будут размещать в спальном корпусе школы-интерната №6.

В Кемерове в зону возможного подтопления попадают более 100 частных домов, в которых живут более 300 человек. В городе организованы четыре ПВР – они смогут принять до тысячи человек.

- Каждый год природа испытывает кузбассовцев на прочность, и наша первоочередная задача - обеспечить безопасность людей. Особое внимание уделим маломобильным и социально незащищенным гражданам, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В пресс-службе АПК сообщили, что определены 13 льготных категорий кузбассовцев, которые имеют право на материальную помощь при страховании имущества. К ним относятся инвалиды 1 и 2 групп, не состоящие на надомном социальном обслуживании, семьи с детьми-инвалидами, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одинокие пенсионеры и инвалиды, чей доход не превышает величину 1,5 прожиточных минимумов на дату обращения и другие. В этом году в этот список льготников также были включены участники специальной военной операции. Напомним, что застраховать свое имущество от последствий паводка можно до 1 апреля.