Из-за гибели хедлайнера организаторы изменят программу GrelkaFest в Шерегеше

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Музыкальная программа фестиваля GrelkaFest в Шерегеше будет скорректирована в связи с гибелью хедлайнера - основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом «Комсомолке» сообщили организатор мероприятия Никита Гирин.

Страшная трагедия произошла накануне в Ярославской области. 35-летний Дмитрий Свиргунов провалился под лед на реке Волге во время празднования своего дня рождения. Вместе с ним в ледяной воде оказались еще несколько человек. Тело музыканта нашли вчера. Его младшего брата и еще одного пропавшего без вести продолжают искать.

Группа Cream Soda должна была стать хэдлайнерами фестиваля Грелка-2023 в Шерегеше. Выступление популярного коллектива планировалось на последний фестивальный день – 22 апреля. Однако из-за трагического события музыкальная программа Грелки теперь будет изменена.

- Конечно, нас всех вчера шокировала новость о гибели основателя Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Мы от имени оргкомитета фестиваля Грелка выражаем соболезнования семьям и близким погибших ребят. Дмитрий для нас останется талантливым музыкантом и мы останемся поклонниками его творчества, - сказал организатор GrelkaFest Никита Гирин.

Имя нового музыкального гостя Грелки будет объявлено позже.

Напомним, что фестиваль пройдет на горнолыжном курорте Шерегеш с 13 по 22 апреля. В этом году Грелка отмечет 10-летний юбилей, поэтому будет проводиться с необычайным размахом. Мероприятие будет длиться целых 10 дней, каждый день будут проходить массовые креативные спуски и концерты хэдлайнеров. Среди звездных гостей: группы «PIZZA», «Марсель», «Мураками», а также Линда и Ольга Серябкина и другие.