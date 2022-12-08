«Оценка - клево»: в Кемерове заработала «Кузбасс - Арена»

В комплексе созданы возможности для занятия 24 олимпийскими видами спорта. Фото: официальный сайт спорткомплекса «Кузбасс-Арена».

Первых воспитанников спортшкол олимпийского резерва в Кемерове принял новый многофункциональный комплекс «Кузбасс-Арена». На территории общей площадью более 52 тысяч квадратных метров ежедневно смогут заниматься около двух с половиной тысяч юных и взрослых спортсменов, а также любителей здорового образа жизни.

«Кузбасс-Арену» начали строить в феврале 2020 года, но через несколько месяцев работы на площадке вынужденно приостановили из-за сложностей с финансированием: деньги перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. В итоге стоимость строительства составила почти 9,5 миллиарда рублей, оно полностью профинансировано регионом. Сам объект возвели за год и восемь месяцев. При этом на восемь метров поднимали набережную реки Томь в месте строительства, заводили все коммуникации, строили дороги.

В комплексе созданы возможности для занятия 24 олимпийскими видами спорта - каждый со своим залом и раздевалками. Также здесь есть 50-метровый олимпийский бассейн, тренажер с обратной волной для тренировок по серфингу, самая крупная в Европе и СНГ аэродинамическая труба, один из самых больших залов для альпинизма и зал для настольного тенниса на 21 стол. Он может вместить до 10 тысяч человек, в том числе 7,5 тысячи болельщиков на центральной арене. Комплекс стал одним из ключевых элементов кемеровского Олимпийского парка славы.

Сейчас здесь поднимают разные веса около семидесяти юных кемеровчан, среди них есть и девятилетние ребятишки. И даже девушки. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ.

«Вес взят!»

Около 50 лет воспитанники кемеровской спортшколы по тяжелой атлетике тренировались на стадионе «Химик». Тренировались, к слову, весьма успешно - здесь воспитаны олимпийский чемпион Александр Воронин, несколько призеров чемпионатов мира и Европы, более пятидесяти мастеров спорта международного класса. Но вот технические ресурсы у тренеров были ограничены. Как рассказал многолетний директор школы Виктор Сунайкин, качественные штанги для тренировок можно было пересчитать по пальцам одной руки, а два зала с трудом вмещали желающих заниматься. Спортивных достижений добивались благодаря грамотному подбору тренерских кадров, отлаженной системе организации учебного процесса и соревнований. Конечно, в коллективе мечтали об улучшении условий для тренировок. И вот с начала декабря мечта стала явью.

- Клево, если выразиться на молодежном сленге: такова была наша первая оценка, когда увидели новые условия для занятий. 516 квадратов - такой зал единственный в России у спортшкол по тяжелой атлетике. Дюжина помостов, душевые, тренерские. Важно, что и снаряды мы получили по последним международным стандартам - к примеру, штанги точно такие же, как используемые на чемпионатах мира и Олимпиадах, - рассказал Виктор Сунайкин.

Сейчас здесь поднимают разные веса около семидесяти юных кемеровчан, среди них есть и девятилетние ребятишки. И даже девушки. На тренировке мы встретили семиклассницу Настю Кузнецову. Она рассказала, что тренируется уже больше года. Вырывает штангу весом 30 кг, толкает 42 кг. Результатами довольна, надеется их превзойти. А стимулом для ее занятий стал папа - он тоже занимался в свое время в спортшколе, достиг разряда кандидата в мастера.

А с 14 по 16 декабря в «Кузбасс-Арене» пройдет и первое соревнование для штангистов - Кубок Кузбасса. Ожидается участие более 100 тяжелоатлетов из 11 городов.

Ощутить свободный полет и почувствовать себя парашютистами могут и взрослые, и дети. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ.

Полетаем?

Одной из фишек комплекса обещает стать аэротруба, предназначенная для тренировок парашютистов. Она считается самой высокой в России и Европе. Высота полетной камеры составляет 22 метра при диаметре 5,2 метра и максимальной скорости воздушного потока до 300 километров в час.

При этом кроме профессиональных спортсменов попробовать экстремальный отдых могут и обычные посетители, правда, для них это удовольствие будет не бесплатным.

- Я хотела ощутить всю полноту гаммы чувств свободного полета и понять, будет ли у меня проявляться страх. Купила два захода по две минуты, это обошлось в четыре тысячи рублей. В результате меня подняли в высоту на 20 с лишним метров и резко уронили… Впечатления от свободного полета были непередаваемые. А травмироваться я не боялась, и страха не было - рядом был инструктор, который постоянно контролировал ситуацию, - поделилась эмоциями блогер Елизавета Мандрова.

Ощутить свободный полет и почувствовать себя парашютистами могут и взрослые, и дети. При этом конструкцию специально сделали таким образом, чтобы наблюдать за процессом могли все желающие.

Мария Стерехова и Марк Ненашкин уже одиннадцать лет занимаются под руководством тренера Евгения Миронова. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ.

Пригласить хочу на танец

Среди новоселов «Кузбасс-Арены» - и воспитанники комплексной школы олимпийского резерва № 2, занимающиеся спортивными танцами. 7 декабря они в первый раз оценили условия занятий в выделенном помещении.

- Очень светлый и большой зал, а хороший зал для танцев в первую очередь должен быть просторным. В нем не должно быть ничего лишнего, что могло бы мешать. В хорошем зале также ровный паркет, на котором не за что зацепиться или споткнуться. Здесь все здорово, и паркет отличный - значит, будет больше возможностей для отработки новых движений, выражения эмоций, - рассказали Мария Стерехова и Марк Ненашкин.

Они знают, о чем говорят: эта пара занимается уже 11 лет под руководством тренера Евгения Миронова. Не раз становились победителями и призерами турниров разного ранга по танцевальному спорту в европейской и латиноамериканской программах, пробивались в полуфинал чемпионата России.

- Мы занимаемся популяризацией и развитием видов танцевального спорта, а также иных современных танцев в Кузбассе, подготовкой спортсменов высокого класса, организацией и проведением региональных и всероссийских соревнований. Переезд сюда я бы оценил как вызов, который даст нашим танцорам новые возможности для развития. Уверен, что они в таких условиях будут, - рассказал президент Федерации танцевального спорта Кузбасса Руслан Рогожкин.

В «Кузбасс-Арене» созданы хорошие условия и для активного отдыха горожан. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ.

К мастерству - массовость

Стоит отметить, что «Кузбасс-Арена» - это не только подготовка спортсменов высокого класса.

- Здесь созданы хорошие условия и для активного отдыха горожан. Они, например, могут посетить тренажерный зал площадью 1000 квадратных метров с новейшим оборудованием, где снаряды рассчитаны на любой уровень подготовки, человек может даже начать заниматься с нуля, не имея опыта. С нагрузками ему помогут специалисты, - рассказал министр спорта Кузбасса Сергей Мяус. - Также у жителей региона появится возможность попробовать освоить виды спорта, ранее недоступные кузбассовцам, например, серфинг.

А вечером 7 декабря здесь прошел и первый профессиональный матч - в рамках чемпионата России по волейболу сыграли «Кузбасс» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Хозяева площадки победили в трех партиях.