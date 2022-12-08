«Стабилизация доношенного ребенка в родильном зале»: в КемГМУ Минздрава России состоялся тренинг для практикующих врачей

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Сотрудники кафедры педиатрии и неонатологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России провели для врачей неонатологов и медицинских сестер родильных домов Кузбасса тренинг «Стабилизация доношенного ребенка в родильном зале».

Бесплатное обучение под руководством преподавателей медицинского университета прошли 10 специалистов из родильных домов Кемерова, Юрги, Ленинска-Кузнецкого и областного перинатального центра. Медицинские работники усовершенствовали навыки командной работы по оказанию первичной реанимационной помощи новорожденным, родившимся в критическом состоянии.

В рамках тренинга специалисты обсудили с участниками этапы стабилизации состояния новорожденного ребенка и провели практические занятия в симуляционном родильном зале, определили оптимальный для каждой медорганизации состав и функции членов реанимационной бригады, ключевые поведенческие навыки работы в команде, ответственного за реанимацию новорожденного и ее участников.

Учитывая, что реанимация новорожденного не может быть неожиданной и (или) импровизированной, и в то же время успех и качество реанимации зависит от опыта и готовности персонала, наличия реанимационных средств и медикаментов, преподаватели КемГМУ провели дискуссию «Как поддерживать качество реанимационных навыков в Вашем стационаре?».

«Например, асфиксия плода при рождении является одной из основных причин неонатальной смертности и ведет к возникновению долгосрочных неврологических патологий и нарушений. Предотвратить асфиксию возможно за счет надлежащей и эффективной реанимации новорожденных, которые не задышали самостоятельно в момент рождения. Согласно стандартам повышения качества медицинской помощи, оказываемой матерям и новорожденным в лечебных учреждениях, все медицинские работники, ответственные за уход за беременными женщинам, женщинами в послеродовом периоде и новорожденными в медицинском учреждении, должны иметь базовые навыки реанимации новорожденных. Они обучаются этим навыкам в рамках имитационных упражнений с учебным манекеном, на котором демонстрируется выполнение принудительной вентиляции легких, непрямого массажа сердца, введения медикаментов. Медицинский персонал, присутствующий в родильных отделениях и отделениях для новорожденных, должен не реже чем раз в год проходить обучение на рабочем месте и регулярную переподготовку в целях получения базовых навыков реанимации новорожденных. Для медработников, присутствующих в родильных отделениях и отделениях для новорожденных, целесообразно ежемесячно проводить учебно-тренировочные занятия и имитационные упражнения по проведению базовых реанимационных мероприятий для новорожденных, а также обеспечить супервизию. Таким образом, проводя подобные тренинги мы реализуем право ребенка на качественную медицинскую помощь: «Каждый новорожденный имеет право на реанимацию!», - отметила доцент кафедры педиатрии и неонатологии Елена Цой.

Участники обучающего мероприятия отметили, что наиболее полезным в программе тренинга стало практическое решение клинических задач по отработке навыков командной работы в родильном зале, а также высказали пожелание проводить тренинги по реанимации новорожденных на регулярной основе с привлечением к совместным занятиям медицинских работников разных специальностей, участвующих в оказании помощи женщинами в послеродовом периоде и новорожденным в медицинском учреждении.