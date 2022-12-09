Джаз против балалайки

Фото: филармония Кузбасса.

Филармония Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на новогодний батл «В настроении» в рамках 100-летия российского джаза. Организаторы обещают: такого меломаны точно еще не слышали!

На сцене в творческом состязании сойдутся два профессиональных коллектива: Губернаторский оркестр русских народных инструментов под руководством Игоря Новикова и новосибирский джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», художественный руководитель которого - заслуженный артист России Сергей Гершенович. И если губернаторский оркестр русских народных инструментов кемеровским зрителям хорошо знаком, то вот особенностью творческого облика «Сибирского диксиленда» является стремление наряду с музыкой новоорлеанского стиля играть и более поздние композиции, примыкающие к эре свинга.

В программе новогоднего батла - хиты эстрады и джаза. Русская балалайка и джаз - что может быть необычней? Посетителей концерта ждет захватывающая битва, в которой победа будет на стороне музыки. Два таких разных в стилевом и жанровом отношении коллектива подарят слушателям настоящий букет музыкальных премьер.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

11 декабря, начало в 17.00

Цена билетов: от 400 до 700 рублей