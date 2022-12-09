Легкость и очарование акварели

Фото: МКДК Центрального района.

В Новокузнецке в Сибирском центре горячей эмали последнюю неделю - до 12 декабря - работает экспозиция выставочного проекта «Акварель России. XXI век». На ней представлены работы московских художников. Всего посетители могут увидеть 40 произведений десяти авторов.

Среди них - акварели Ирины Григорьевой, объединенные общей темой ожидания и тревоги, выполненные невероятно красиво, - отсылают нас к искусству художников Серебряного века. Или виртуозные работы Аллы Малявиной-Стульевой с образами русских красавиц… Легкость акварели в них кажется наиболее выигрышной и удачно дополняет красоту и прозрачность главных героинь.

Чекалина Ольга, одна из самых юных участниц проекта, предоставила несколько уверенных акварелей с изображением городского пейзажа.

В целом, стоит отметить классический подход в работе с техникой, в некоторых работах есть даже открыточность.

Проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Сибирский центр горячей эмали

ул. Кирова, 7, т.: +7-960-916-39-95

Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, суббота - с 12.00 до 17.00, воскресенье - выходной

Цена билетов: от 50 до 100 рублей