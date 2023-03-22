Сергей Цивилев: Города трудовой доблести будут связаны телемостом во время фестиваля «Ночь Юрия Гагарина»

Фото: Telegram-канал Цивилев.Live

Региональные власти, а также представители Роскосмоса и Городов трудовой доблести обсудили организационные моменты по подготовке ко второму Международному фестивалю «Ночь Юрия Гагарина», проведение которого запланировано на период с 10 по 16 апреля. Во время обсуждение правительство Кузбасса рассказало, как проходила организация первого фестиваля в прошлом году, поделилось опытом.

В ходе общение было определено, что в этом году «Ночь Юрия Гагарина» стартует с космического урока, а закончится гала-концертом «Время победителей», который начнется в один и тот же час в Кемерове и Новокузнецке и будет передаваться от города к городу с востока на запад России, как эстафета. Свяжет между собой Города трудовой доблести телемост.

- Распространив фестиваль на разные города страны, мы продемонстрируем миру мощь России как космической державы. Это будет серьезный вклад в историческую справедливость, потому что наше Отечество – номер один в освоении космоса. К тому же опыт фестиваля в прошлом году показал, что это тема интересна молодежи, а это новые кадры для науки, для космической отрасли, – отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

К настоящему времени уже достигнута договоренность о том, что экипаж МКС, находящийся сейчас на орбите, поприветствует фестиваль. Также решается вопрос об участии в мероприятиях ряда покорителей космоса, среди которых Валентина Терешкова, Александр Гребенкин, Борис Волынов и другие.

Напомним, в 2023 году фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» пройдет с 10 по 16 апреля. Он будет включать в себя разного рода мероприятия: выставки, лектории, кинопоказы, конкурсы, квесты, брифинги, научные конференции. Во время Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми», прошедшего в Кемерове 16-17 марта, встретились главы Городов трудовой доблести и в ходе общения по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева договорились о проведении фестиваля во всех городах, носящих гордое звание, - всего их будет 57. Ведущими гала-концерта в Кузбассе станут российские артисты Александр Олешко и Дмитрий Дюжев, а зрителей своим творчеством порадуют шоу-балет «Тодес» под руководством Аллы Духовой, а также российский певец Стас Пьеха и другие.