Кузбасс получит около 1,5 миллиарда рублей на поддержку рынка труда

Фото: пресс-служба АПК

В 2023 году на поддержку рынка труда в Кузбассе поступят почти 1,5 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов, за счет чего обучение смогут пройти свыше 4,2 тысячи человек.

По словам главы Министерства промышленности и торговли региона Леонида Старосвета, на текущий момент в области наблюдается дефицит кадров - вакансий в 3,5 раза больше, чем соискателей, в службе занятости на учете состоит менее 10 тысяч человек.

- Для комплексного содействия работодателям региона мы начали реализацию проекта #ТрудовыеРезервы. Это позволит максимально эффективно заполнить свободные рабочие места и сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, – отметил министр.

Так, часть выделяемых средств пойдет на финансирование профессионального и дополнительного образования безработных, а также пенсионеров и женщин в декрете. В приоритете - обучение профессиям с высокой оплатой труда или предполагающим занятие предпринимательством под заявки работодателя с последующим гарантированным трудоустройством. По этим категориям за два месяца текущего года к обучению приступили уже 434 кузбассовца.

Кроме того, из этих же средств определенную сумму направят на выплату единовременного пособия жителям, организовавшим собственное дело при содействии центра занятости: таких за два месяца 2023 года насчитывается 61 человек, 24 уже получили финансовую помощь. Также финансирование будет направлено на организацию временного трудоустройства подростков, к их зарплате будет добавлена и матподдержка от службы занятости. В планах трудоустроить 13 тысяч подростков.

Из денег, выделяемых областным бюджетом, выплатят матпомощь также занятым на временной или общественной работе. Работодателям компенсируют зарплату и выплату за наставничество при организации стажировки специалистов для приобретения ими опыта работы.

Помимо прочего, в настоящее время служба занятости реализует разного рода мероприятия, чтобы снизить напряженность на рынке труда: создает временные рабочие места для людей, находящихся под риском увольнения, организовывает оплачиваемые общественные работы для состоящих на учете кузбассовцев, обучает работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Все это финансируется за счет федерального бюджета.