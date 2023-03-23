В Кузбассе в выходные ожидаются перепады от -18 до +17 градусов

В Кузбасс возвращается тепло! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В Кемеровскую область возвращается тепло. Хоть ночные температуры местами и будут достигать -18 градусов, однако днем ожидаются лишь плюсовые значения по всему региону. Данные предоставил Кемеровский гидрометцентр.

Так, в последний рабочий день этой недели - пятницу, 24 марта - ночные температуры будут на отметке -3...-8 градусов, местами и до -18 градусов, однако днем уже будет 0...+5, а где-то и до +10. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью местами, а днем в большинстве районов области ожидается небольшой мокрый снег, какие-то территории накроет туман. На дорогах местами гололедица.

В субботу, 25 марта, в ночное время столбик термометра опустится до -3...-8 градусов, где-то до -15 градусов, а вот днем поднимется до плюсовых значений: +3...+8 градусов, местами до +14 градусов. Направление и скорость ветра останутся такими же, как и в пятницу, - юго-западный 3-8 метра в секунду, однако ночью порывы могут достигать местами 15 метров в секунду, днем - 17 метров в секунду. Ночью также ожидается местами небольшой снег, а вот днем осадков не предвидится. На дорогах где-то будет гололедица.

В воскресенье, 26 марта, ночью будет -3...+2 градуса, однако где-то столбик термометра опустится до -13 градусов. День же будет самым теплым из этих трех: +6...+11 градусов, а местами и +17 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 метра в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. В целом будет переменная облачность, однако местами ожидается небольшой мокрый снег.