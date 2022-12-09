Дмитрий Анисимов: в Кемерове начнут проектирование еще двух участков набережных

Через несколько лет здесь появится набережная с велодорожками и детским площадками. Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове в ближайшее время начнется проектирование еще двух участков набережных. Прогулочные зоны будут соединены в единое пешеходное пространство, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

В областной столице запланировано масштабное благоустройство зоны рядом с реками Томь и Искитимка в районе Притомского проспекта. Проект рассчитан на несколько лет и поделен на участки. Уже в этом году начнется строительство набережной Искитимки (на правом берегу, в районе здания РЖД) от будущего автомобильного моста, который станет продолжением Притомского проспекта, до «хрустального» моста. Рабочим предстоит благоустроить 2,4 га территории. Здесь будут сосредоточены локации для семейного отдыха: беговые и велосипедная дорожки, пункт проката, детская площадка, прогулочные зоны. Срок завершения строительства этого участка – 2024 год.

Сегодня мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил о дальнейших планах освоения территории. По его словам, вскоре начнется проектирование еще двух участков набережных. Первый – это территория вдоль берега реки Искитимки от «хрустального» пешеходного моста до устья (продолжение предыдущего участка). Второй – набережная Томи от устья Искитимки до границ будущего жилого комплекса «Притомский».

Фото: администрация г. Кемерово

По словам градоначальника, обе эти прогулочные зоны станут частью единого современного пешеходного пространства. Они будут выполнены в рамках общей концепции, но при этом должны иметь свою индивидуальность. Например, на участке вдоль Искитимки ближе к Томи власти хотят разместить арт-объекты, связанные с историей города и региона.

Участок, набережной Томи в месте, где она будет соединяться с набережной Искитимки, планируют сделать похожим на набережную за Московской площадью, но с «собственным лицом и характером». Проектировщикам предстоит найти интересное решение для данной территории, так как необходимо будет соединить два совершенно разных участка, чтобы при этом было красиво и комфортно. На новых набережных должны появиться пешеходные зоны, велодорожки, современное озеленение и освещение.

Срок проектирования обоих объектов составит восемь месяцев.

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