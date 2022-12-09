Чистый воздух и белый снег: в Кузбассе модернизируют котельные

Благодаря модернизации котельных улучшается экологическая обстановка. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

9 декабря, по поручению губернатора Сергея Цивилева, прошел экологический пресс-тур на котельные Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Его цель - контроль мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу и предотвращение загрязнения окружающей среды.

Участники пресс-тура, в числе которых были специалисты-экологи и журналисты региональных СМИ, побывали на котельных, входящих в состав ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания». Они ознакомились с технологическим процессом и способами очистки промышленных выбросов в атмосферу.

Первый осмотренный объект - котельная «КСК». Она была введена в эксплуатацию ровно полвека назад, через два года заработала на полную мощность для отопления жилых микрорайонов и производственных нужд камвольно-суконного комбината. В мае 2019 года котельная перешла к новому предприятию «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы», созданному СКЭК. Как рассказал директор «Ленинск-Кузнецких коммунальных систем» Сергей Чайко, на тот момент на котельной работали четыре паровых котла мощностью 28 Гкал/час. При этом их установленный срок службы составлял 30 лет, и они уже не могли обеспечить работу по необходимым экологическим нормативам. Поэтому было принято решение о модернизации котельной. Был запланирован комплекс первоочередных мероприятий по сокращению энергопотерь с использованием современных энергосберегающих технологий.

За три прошедших года была произведена установка системы газоочистки для котлов с заменой мокрых прутковых золоуловителей, выполнен капитальный ремонт двух ступеней воздухоподогревателя котла №1, полностью обновлена насосная группа с запорной арматурой, включая автоматизированные щиты управления.

В планах на 2023-2026 годы запланирована реконструкция двух котлов с установкой системы автоматизации, что позволит повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей котельной, снизить затраты на выработку тепловой энергии, сбросы и стоки. Все это в комплексе поможет и улучшить экологическую обстановку в городе.

Следующей точкой маршрута стала котельная «Центральная», предназначенная для теплоснабжения многоквартирных жилых домов и общественных зданий в центральной части Ленинска-Кузнецкого. Она заработала на полную мощность в 1995 году, перешла в состав «Ленинск-Кузнецких коммунальных систем» также в мае 2019 года. С этого времени на объекте был произведен комплекс работ по техническому перевооружению. К примеру, после замены трех водогрейных котлов на котлы повышенной производительностью с высокотемпературным кипящим слоем была увеличена тепловая мощность котельной на 30 Гкал/час, что улучшило теплоснабжение района. Также модернизация предусматривает замену батарейных циклонов, что позволит снизить выбросы, установку современных систем управления котлами, замену насосной группы и реконструкцию вспомогательного оборудования.

Это позволит обеспечить жителей Центрального района качественным теплом и горячей водой в летнее время, а городским властям - планировать перспективную застройку будущего микрорайона № 14.

Директор ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» Сергей Высоцкий, бывший среди участников пресс-тура, особо отметил, что в результате будут закрыты маломощные котельные № 1 и № 14, где используется ручной труд и отсутствуют золоулавливающие установки, поэтому они вызывают нарекания горожан. До этого два года назад была закрыта котельная № 13 - ее нагрузки после строительства тепловой сети перешли к «Центральной».

- В целом знакомство с модернизированными котельными оставило очень приятное впечатление. Замена очистного оборудования сейчас позволяет очищать дымовые газы согласно нормативам и не позволять саже, пыли и мелким частицам продуктов сгорания угля попадать из топки котла в атмосферу. Мы посмотрели и оценили также качество снега на территориях работы котельных - он чистый и белый, что подтверждает эффективность работы газоочистного оборудования, - отметил Сергей Высоцкий.