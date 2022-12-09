В Кузбассе металлурги снижают вредные выбросы в атмосферу

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса.

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, специалисты-экологи, активисты-общественники, журналисты и блогеры побывали в Новокузнецке на АО «Кузнецкие ферросплавы» в рамках пресс-туров по промышленным предприятиям.

Их цель - проверка того, как выполняются природоохранные программы и проводится экологическая политика в регионе присутствия.

Участники пресс-тура ознакомились с технологическим процессом, способами очистки промышленных выбросов в атмосферу.

В июле нынешнего года ферросплавному заводу исполнилось 80 лет. Он начал работу во время Великой Отечественной войны, когда, понятно, охрана окружающей среды была не в приоритете. На предприятии многие годы работали печи закрытого типа. Позже были установлены более экологичные печи открытого типа, их сегодня на предприятии 11. Но четыре печи закрытого типа еще остались - от них и был основной объем вредных выбросов.

Предприятие уже несколько лет является активным участником федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Основная задача металлургов - перевод четырех закрытых печей (№ 11, 12, 13 и 15) в открытые со строительством блока газоочисток «сухого» типа. Новые печи будут соответствовать наилучшим доступным технологиям и иметь значительные преимущества. Среди них - более высокая степень сбора печных газов на газоочистку, более низкий расход электрической энергии из-за отсутствия потерь с индукцией на свод.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду на предприятии осуществлен ряд мероприятий: проведено дооборудование газоочисток печей циклонами-искрогасителями, что позволило снизить нагрузку на рукавные фильтры, предотвратить их прожиги, сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Помимо этого произведена замена фильтровальных рукавов на новые высокотемпературные рукава на газоочистках открытых ферросплавных печей. Нынешние рукава обладают увеличенным сроком службы. Такая замена позволила снизить негативную нагрузку на окружающую среду, улучшить санитарные условия на рабочих местах в цехах.

Также был выполнен капитальный ремонт открытой ферросплавной печи №3 со строительством современной газоочистки. Сейчас комплекс «печь+газоочистка» находится в опытно-промышленной эксплуатации.

Печь № 11 первой выведена из эксплуатации. Это позволило снизить выбросы от данного источника почти на 600 тонн. В настоящее время продолжаются работы по ее техническому перевооружению. Остальные три печи модернизируют поэтапно к 2026 году.

За период 2018-2021 гг. предприятие сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 1069 тонн (12,3%). После реализации всех запланированных мероприятий общий объем снижения валовых выбросов составит 4500 тонн в год. Также ожидается полная ликвидация неочищенных выбросов в атмосферу от блока закрытых печей.