В компании «СУЭК-Кузбасс» состоялось посвящение сотрудников в молодые специалисты

Фото: «СУЭК-Кузбасс».

В Центре подготовки и развитии персонала АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось торжественное посвящение выпускников профильных вузов, трудоустроившихся на предприятия компании, в категорию молодых специалистов.

В прошлом году компания пополнилась двадцатью дипломированными специалистами. Большинство из них окончило главную «кузницу инженерных кадров» - Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. Но есть исключения. Инна Красносельская, участковый маркшейдер шахты имени С.М. Кирова, родом из республики Хакасия. Она училась в Санкт-Петербургском горном университете и проходила на данном предприятии производственные практики. Понравилось, поэтому по окончании вуза решила продолжить здесь свою профессиональную карьеру.

Кроме шахты имени С.М. Кирова, молодыми специалистами пополнились еще коллективы Разрезоуправления, шахтоуправлений имени А.Д. Рубана и «Комсомолец», Энергоуправления, Обогатительной фабрики, ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ», УПиР.

В ходе мероприятия руководитель ЦПиРП Алена Каргополова познакомилась с каждым из участников церемонии, подробно рассказала о структуре компании и действующей корпоративной программе для молодых специалистов «Ступени роста». Отдельной темой беседы стала работа советов молодежи, организация различных спортивных и культурно-досуговых мероприятий.

По традиции, на обряде посвящения всем участникам были повязаны ленты, вручены сертификаты и памятные подарки.

Одно из направлений работы с молодыми специалистами – участие в различных состязаниях по решению инженерных кейсов. Поэтому ребята показали свои интеллектуальные знания, решив успешно тест McKinsey. Также был проведен опрос по удовлетворенности работой. А разобраться в возможностях построения своего трудового пути и реализуемости поставленных задач помогло составление личных карьерограмм.

Завершением посвящения стала экскурсия в музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника.

Отметим, что такие мероприятия с выпускниками вузов носят регулярный характер. Молодым специалистам предстоит глубже познакомится с предприятиями, входящими в состав АО «СУЭК-Кузбасс», обучится на тренингах командообразованию и тайм-менеджменту, подготовить собственные проекты, направленные на повышение эффективности и безопасности производственных процессов.