В Кемерове оценили готовность спецслужб к паводку

В Кемерове прошел смотр сил и средств на случай половодья. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В четверг, 23 марта, на территории МБУ «Кемеровская служба спасения» выстроилась на демонстрацию спецтехника, которая будет задействована в случае паводка. На смотре были представлены машины различных спецслужб города, каждая из которых предназначена для выполнения определенной задачи. Рядом с каждым автомобилем стояли экипажи, которые отчитались перед главой областного центра Дмитрием Анисимовым о своей готовности.

Как рассказал и.о. начальника кемеровского управления по делам ГО и ЧС Александр Дубина, уже организована система оповещения на случай паводка, ведется мониторинг движения Томи, возможность ее вскрытия, оборудованы четыре пункта временного размещения: санаторий «Журавлик», школы №5, №60 и №70, готовые принять до 1000 человек (в зоне возможного подтопления находятся 110 домов, в которых проживают 336 человек, в том числе двое маломобильных).

И.о. начальника Кемеровской службы спасения командует "Смирно!". Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Вернемся к смотру: в два ряда друг напротив друга выстроились машины городских ведомств, спецслужб и обслуживающих организаций. Началась демонстрация с автобуса для перевозки людей, далее - машина ГИБДД, предназначенная для обеспечения движения в местах возможного подтопления. Следующая машина - экипаж Центра медицины катастроф, обеспеченный всеми необходимыми медикаментами. Также в ряду стоял экипаж ППС, задачей которого является обеспечение охраны от краж имущества, которое останется в домах после эвакуации.

Дальше нам представили уже плавсредства - лодки, маленькую и побольше для разного уровня воды. Они будут обеспечивать патрулирование, поисково-спасательные работы на воде. Лодки оснащены спасжилетами, водолазным оборудованием, спасательными концами Александрова. После этого мы перешли к каналопромывочному автомобилю ДКТ. Также представлен был тягач - для транспортировки людей с подтопленных территорий, он оснащен лавочками и лестницами.

Малая и большая лодки для низкой и высокой воды. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- Первый этап, к которому уже приступили, - это работа по магистральным улицами, частному сектору, промывка водопропускных труб, очистка системы водоотведения вдоль этих дорог. Локально уже начались подтопления, на которых как раз задействованы машины ДКТ. Если будет паводок, то все эти силы будут задействованы в зонах возможного подтопления, - рассказал представитель службы спасения.

Большие машины, предназначенные для транспортировки людей из мест затопления и водолазов к местам работ. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Следующий шаг - водолазное оборудование: специальные костюмы, баллоны с кислородом, спасательные жилеты, аппарат для связи под водой. Рядом стоит автомобиль для транспортировки водолазов к месту проведения работ. Кстати, в Кемерове 16 обученных водолазов, имеющих допуски до 20 метров проведения работ.

Водолазное оборудование. В Кемерове есть 16 обученных водолазов. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Дальше стоит опергруппа для оперативного реагирования, чтобы в случае необходимости выехать в любой район города для оказания помощи. Рядом мобильный пункт оповещения, экипажи пожарной службы для перекачки воды, представители «Кемдор», готовые к промывке всех водосточных труб, канализаций и ливневок, представители «СКЭК» - для восстановления электроснабжения, группа специалистов «Кемвод», которая при подтоплении обследует сети на фильтровальных и канализационных станциях и подвозит питьевую воду для пострадавших от паводка граждан.

Все эти силы будут задействованы в случае паводка. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Ну и, конечно, непосредственно автомобиль Кемеровской службы спасения (который задержался, поскольку выезжал по заявке). На случай чрезвычайной ситуации машина оборудована всем необходимым: пилами, лестницами, разжимами, бензорезами. А при паводке помогает в транспортировке.

"Внутренности" автомобиля Кемеровской службы спасения Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Вот такими мощами будет обеспечиваться безопасность горожан, проживающих в зоне возможного подтопления! Мэр Кемерова задавал каждой группе специалистов вопросы о готовности, и все воодушевленно отвечали, что со всем справятся.

- Прорвемся? - вопрошал Дмитрий Анисимов. - Так точно! - отвечали ему представители различных спецслужб, силами которых Кемерово будет спасаться от паводка.