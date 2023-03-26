Что произошло после концерта рэпера Баста в Кемерове

На концерт Басты в спорткомплексе «Кузбасс -Арена» в Кемерове пришли тысячи человек. Фото: Кирилл Мишин

В субботу, 25 марта, в Кемерове выступил популярный рэпер Баста.

Артист собрал полный зал спорткомплекса «Кузбасс -Арена», рассчитанного на семь с половиной тысяч человек. Все билеты на концерт Басты в Кемерове были проданы еще за несколько дней до выступления. Это обернулось минусом: в социальных сетях зрители жаловались, что потанцевать в фан-зоне было достаточно трудно из-за большого количества народа.

Поэтому не удивительно, что после окончания концерта Притомский проспект встал в девятибалльных пробках, причем в обе стороны от «Кузбасс-Арены». Впрочем, долго водителям ждать не пришлось: уже через полчаса плотность транспортного затора уменьшилась до семи баллов, а потом пробка и вовсе сошла на нет.

Кемеровчане, делясь впечатлениями от концерта Басты, отмечают, что это было мощно, волшебно, непередаваемо. Хотя встречаются отдельные комментарии, что звук во время исполнения песен немного подкачал. Впрочем такие комментаторы не уточняют, в чем именно и как выражались эти недостатки.

В свою очередь Баста поблагодарил кемеровчан за то, что они пришли на его концерт. Причем сделал это даже дважды. Первый раз - на своей странице Вася Вакуленко, где он опубликовал видео со сцены. На нем певец исполнил припев из своей песни со зрителями, второй раз Баста выразил благодарность кемеровским зрителям в группе концерта в столице Кузбасса.

Артист поблагодарил кемеровчан, пришедших на его концерт. Фото: Екатерина САРДАКОВА

- Кемерово, спасибо вам за этот вечер! - написал рэпер, и призвал делиться фото и видео с концерта. Кемеровчане откликнулись на призыв музыканта и стали выкладывать свои съемки с разных ракурсов. Чем и вызвали у жителей Новокузнецка вздох сожаления.

- Жаль что в Кузне перенесли, - такой комментарий оставил один из пользователей.

Напомним, после кемеровского концерта Баста должен был отправиться в Новокузнецк, где его выступление было запланировано в Арене Кузнецких металлургов в воскресенье, 26 марта. Однако за несколько дней до назначенной даты концерт был перенесен на 17 октября. Причину переноса не озвучили ни представители рэпера, ни пресс-служба администрации Новокузнецука, которая и сообщила первая об отмене выступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баста помог кузбассовцу сделать предложение девушке на концерте

Прокопчанин Александр во время концерта популярного рэп-исполнителя Басты Новосибирске вышел на сцену и сделал предложение своей девушке. Василий Вакуленко(Баста) поздравил пару. (подробности)