В вышитую в Кузбассе Конституцию РФ внесут поправки

Ирина и Семен Кузьмины с дочкой Ярославой и своим гигантским трудом - вышитой вручную Конституцией России. Фото: Личный архив

Более 82 тысяч букв и знаков, 11 тысяч слов, девять миллионов стежков, 50 тысяч метров ниток - все это - в уникальной книге - Конституции РФ, которую своими руками создала семья новокузнечан - Ирина и Семен Кузьмины.

Учителя по диплому, предприниматели по жизни, а в целом неравнодушные граждане России несколько лет работали над единственной в стране вышитой Конституцией РФ. К слову, опыт вышивания текстов у наших героев уже был - в 2013 году они уже начали вышивать Библию. Несколько страниц уникального вышитого текста Библии, кстати, с благословения патриарха Кирилла, хранится в одном из соборов Новокузнецка.

Идея переложить на ткань основной закон страны пришла в голову Ирине, у которой вышивка была любимым хобби, а Семен - заядлый книголюб - ее подхватил. Вроде небольшая книга - всего 88 листов формата А3, а времени и труда ушло очень много. Вышивка каждой страницы занимает три-четыре дня, плюс обработка страницы после вышивки - еще один-два дня, если допустишь ошибку - все насмарку.

Каждая страница в книге - формата А3 - для удобства чтения. Фото: Личный архив

- Геометрия должна быть точнейшая. Малейшее отклонение, и холст будет испорчен. Знали бы вы, сколько черновиков пришлось просто выбросить! Плюс к этому, работать на ткани очень трудно: вы попробуйте просто написать ровно, а вышить буквы, каждая из которых по пять - семь миллиметров - еще сложнее, - улыбаются Кузьмины.

И если поначалу книгу планировалось вышить за год - полтора, то в итоге работа заняла около шести лет.

- К сожалению, работа над книгой прервалась из-за смерти моего отца, потом болезни сына, и мы решили получить духовную поддержку, вернувшись к вышиванию Библии. Со временем нашли в себе силы вернуться к Конституции, и завершили ее в 2019 году, - рассказывает Семен Кузьмин. - С тех пор мы ее бережно храним, защищая от пыли, грязи, влаги, иногда она участвует в выставках, правда, только в тех, которые проходят в Новокузнецке или близлежащих к нему территориях.

Создание одной страницы занимало от четырех до шести дней, и это если не было сделано ни одной ошибки! Фото: Личный архив

Правда, на этом работа над Конституцией РФ для семьи Кузьминых не закончилась: в 2020 году в высший нормативный правовой акт нашего государства были внесены поправки, которые тоже необходимо было отразить в его вышитой версии. Благо возможность замены страниц, даже уже в переплетенной книге, Кузьмины предусмотрели. А последние правки в Конституцию РФ были внесены уже минувшей осенью - после вхождения в состав России четырех новых регионов - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Их Кузьмины только собираются внести в свой уникальный экземпляр.

- Мы к новому году планируем завершить работу над одной из частей Библии, и в январе начнем с женой вышивать новые поправки в Конституцию, - говорит Семен Кузьмин. - Закончим, обязательно сообщим.

Вышитая Конституция в кожаной обложке получилась очень увесистой - почти восемь килограммов. Фото: Личный архив

ТТХ вышитой книги

Высота - 44 см.

Ширина - 33 см.

Толщина - 18 см.

Вес - 7,9 кг.

Страниц с текстом - 88.