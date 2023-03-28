Чтобы с настоящим камином и ванной в зале: чего хотят покупатели квартир в Кузбассе

В Кузбассе покупатели все чаще диктуют свои правила — ищут дисконт и хороший ремонт. Фото: Shutterstock

Кемеровчане сегодня готовы буквально на все, чтобы продать свои квартиры в «обозримые» сроки. А покупатели этим пользуются, выторговывая самые большие скидки, высказывая «фи» по поводу ремонта и требуя эргономичное жилье. Но на вторичном рынке слишком большая конкуренция, поэтому даже на самых требовательных клиентов найдется своя квартира. Правда, среди их пожеланий встречаются и необычные. Например, ванна в жилой комнате или настоящий камин. Поговорили с директором по продажам федеральной компании «Этажи» Сергеем Зайцевым о ситуации на рынке и запросах клиентов.

СВЕЖЕНЬКОГО ХОЧЕТСЯ

Понятно, что у каждого человека, который выбирает себе место для жизни (часто не на год и два, а надолго, особенно если речь идет об ипотеке), есть свой идеал. И если расположение дома, этаж, инфраструктура — величины не переменные, то все, что внутри, зависит от фантазии собственников. Вот эти «внутренности» сейчас все больше интересуют покупателей квартир в городах Кузбасса.

- Если еще несколько лет назад большинство покупателей приобретали «квадратные метры», то сейчас все чаще им важна не только реальная площадь квартиры, но и качество ремонта и эргономика пространства. Выбор больше, а, следовательно, и запросы покупателей шире, - говорит Сергей Зайцев, добавляя, что жилье на «тройку» интересует больше частных инвесторов — они делают быстрый ремонт и перепродают с наценкой 15 – 25%.

Жителей региона, которые хотят квартиру со свежим ремонтом, после которого там никто не жил, становится все больше. А еще все чаще покупатели смотрят на квартиры категории «заезжай и живи».

- Люди готовы заплатить за жилье чуть больше при условии, что там будет сделан качественный ремонт, - говорит риелтор.

Где искать такие хорошие квартиры? На площадке с качественной базой объявлений. На сервисе недвижимости Домклик от Сбера сегодня больше 9,7 тысячи объявлений о продаже квартир в Кемеровской области. Проверенных, адекватных и реальных. Благодаря тому, что размещение в некоторых категориях здесь платное — 99 рублей в месяц, отсекаются сомнительные объекты и несерьезные продавцы.

Выгодно это и для тех, кто продает: база обновляется быстрее, «зависшие» на страницах поиска, давно проданные квартиры не отвлекают внимание от актуальных предложений, а доверие потенциальных покупателей постоянно растет. Кстати, первый месяц размещения можно оплатить бонусами «Спасибо» (удобно для клиентов Сбера!).

По данным сервиса Домклик, в Кемеровской области квадратный метр во вторичке в среднем стоит 82,6 тыс. руб., в новостройке — 97,3 тыс. руб. Фото: Иван МАКЕЕВ

ГУБА НЕ ТРЕСНЕТ

А теперь перейдем к экзотическим запросам. Хотя для кого-то эти требования к жилью могут быть самой большой мечтой в жизни. Как рассказал Сергей Зайцев, один из покупателей в Кузбассе попросил подобрать ему квартиру с настоящим камином. Да-да, с тем самым, у которого дымоход.

Еще один необычный запрос — ванная в жилой комнате. Но и здесь мечтателя можно понять. Ведь это же как в зарубежных сериалах: потягивать шампанское, лежа в белой пене, и смотреть в окно на огни города. К слову, подобные квартиры сейчас проектируют, только там, скорее, ванная с окном, а не кровать в двух метрах от сантехники.

- Один из покупателей высказал пожелание подобрать квартиру с возможностью сделать двухуровневое пространство, - говорит Сергей Зайцев. - Нередко клиенты с аллергией подыскивают квартиры, в которых никогда не проживали животные.

Но самый распространенный запрос — это максимальный дисконт. Как добавляет риелтор, некоторых даже не интересует реальная рыночная цена, главное — чтобы скидка была максимальной. Но учитывая, что объем предложения на рынке вторичного жилья за прошлый год существенно вырос, во главе угла сегодня стоит именно покупатель. Неудивительно, что в такой ситуации кузбассовцы стали более требовательными при выборе жилья. Придирчивости способствует и тот факт, что, даже со скидками и по сниженным ценам, квартиры люди покупают в основном в ипотеку. В Сбере, например, ставки по базовым программам для вторичного жилья стартуют от 10,9%. Условия вполне комфортные, но платить эти проценты приятнее именно за то жилье, которое полностью соответствует твоим пожеланиям.

За 2022 год в Кузбассе введено 784,2 тыс. кв. метров жилья, в том числе 73 многоквартирных дома. Фото: Минстрой Кузбасса

КСТАТИ

По данным АН «Этажи», в Кемерово стали чаще покупать двух- и трехкомнатные квартиры — их доля в общем объеме спроса на рынке вторичного жилья выросла на 11% по сравнению с мартом 2022 года.

- Такая тенденция вполне оправдана расширением программы семейной ипотеки и изменением условий ипотеки с господдержкой, на рынке появилось больше покупателей, заинтересованных в улучшении жилищных условий и расширении площади, - комментирует Сергей Зайцев.

Но самый высокий спрос, по традиции, — на студии и однокомнатные квартиры (46%). На «двушки» приходится 39%, квартирами от трех и более комнат интересуется 15% покупателей.

КАК БЫСТРЕЕ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ: СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ДОМКЛИК

1. Перед фотосессией — уберите все личные вещи и добавьте символов уюта, например, свежие цветы. Внешний вид квартиры должен ассоциироваться с будущими, а не с бывшими жильцами.

2. Не жалейте времени и сил на то, чтобы сделать хорошие фотографии: это 50% успеха, а то и больше. Они должны быть ясными, четкими, информативными. Сосредоточьтесь на общих планах, а не на фрагментах интерьера, по которым трудно понять планировку, площадь и состояние жилья.

3. Составьте правильное объявление: в нем должны быть перечислены все важные и полезные для покупателей подробности — от характеристик и транспортной доступности района (и наличия рядом очень хорошей школы) до количества собственников и периода вашего владения квартирой. Хорошую инструкцию можно найти в журнале Домклик.

4. Чтобы ускорить процесс — на сервисе Домклик можно заказать продвижение вашего объявления. Это поможет «показать» его максимальному количеству людей, подумывающих о покупке недвижимости. А дальше — дело за вами или вашим риелтором: отвечать на звонки и организовывать показы тоже нужно правильно.

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