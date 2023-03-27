Больше всего директора молодежки Григория Забавина "позабавили" дети, грызущие зрительские кресла прямо во время спектакля

Нет ничего более приятного, когда на сцене ошибается твой партнер, шутят актеры. В преддверии профессионального праздника - Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта - кемеровские артисты, бывшие и нынешние, вспомнили веселые актерские байки, розыгрыши друг друга и нелепые оговорки, которые происходили с ними и коллегами во время работы.

Царевой - браво!

Особым актерским юмором обладала заслуженная артистка России Светлана Царева, игравшая в разные годы сразу в трех кемеровских театрах - музыкальном, молодежном и драматическом. Однажды в драмтеатре после финальных аплодисментов, уходя со сцены, она как бы сама себе, но достаточно громко, чтобы слышали зрители, выдала: «Всем спасибо, Царевой - браво!».

Насладиться розыгрышами Царевой посчастливилось и автору этого материала. Лет двадцать назад в театре «На Весенней» ставили отрывок из пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Я играл молодого Егора Глумова, Царева - Клеопатру Мамаеву бальзаковского возраста. И вот в сцене признания в любви мы по действию целуемся. Я лицом к сцене стою, она - к залу спиной. Обнимает меня и так шепчет на ухо тихонько: «Чего сегодня делаешь после спектакля?». Еле сдержался, чтобы не расхохотаться в такой сцене.

К слову, когда журналисты спрашивали ее об отношениях с коллегами по цеху, Светлана Александровна с очень трогательной иронией отвечала: «У меня к ним профессиональная любовь».

светлана Царева тоже любила поюморить над коллегами, в том числе и над Олегом Кухаревым. Фото: Театр драмы Кузбасса.

Играй, Женя!

В свое время легендарный актер кемеровского театра драмы, народный артист России Евгений Шокин, ушедший в феврале этого года, вспоминал, как на гастролях в Ереване пригласил на спектакль старинного своего армянского друга.

- И вот во время моего монолога два зрителя начали громко общаться. И тут неожиданно для нас - актеров - и для публики встает мой армянский товарищ: «Тихо, я сказал!». Дождавшись, пока те двое умолкнут, он поворачивает голову в мою сторону и гордо и монументально произносит: «Играй, Женя!».

Интересная история вышла еще с одним народным артистом России Петром Карповым, служившим в музыкальном театре Кузбасса.

- Стою за кулисами, жду своего выхода, а заодно с коллегами разговариваю. Вдруг слышу, мелодия из моей сцены играет. Ну, думаю, пора. Машинально выхожу с важным видом на сцену, а там совсем другой эпизод идет. Вдруг вспоминаю, что моя музыка повторятся в спектакле несколько раз, и я поторопился. Ну как обыграть? Ничего лучше не придумал, как со словами «Я проездом» пройти через сцену и раствориться в других кулисах. Партнеры так ничего и не поняли, зрители, кстати, тоже, - рассказывал артист.

Спектакль и дерево едины

Как оказалось, ляпы случаются в кемеровских театрах не только у актеров, но и у зрителей. И дети здесь «впереди планеты всей».

- Представляете, - вспоминает директор кемеровского театра для детей и молодежи Григорий Забавин. - Только мы переехали в 2005 году в новое современное здание, как на резных деревянных креслах царапины появились. Причем такие, что называется, ядреные, будто ножиком кресла стачивали. Долго не могли понять, в чем дело, пока однажды, пробравшись в зал во время спектакля, не увидел просто «ужасающую» картину: школьники, наклонившись вперед, облокачиваются лицом на впереди стоящие кресла и натурально грызут их зубами. Жалко, конечно, с одной стороны, а с другой приятно, что от театральной радости у ребят просыпается такой деревянный аппетит.

Соль не тухнет

Целой россыпью театральных шуток поделился с «КП»-Кемерово» в преддверии Всемирного дня театра заслуженный артист России, актер кемеровского драмтеатра Олег Кухарев.

- Актриса наша как-то спрашивает режиссера, какое у нее действие. – «Девушка, - недоумевает он, - я вас второй раз вижу, а вы про действие спрашиваете». Другая артистка нечаянно выпалила: «У нас театров мало, зато они плохие». Миша Быков, играющий в спектакле «Скользящая Люче» парня, сдающего в аренду коньки, за кулисам в шутку назвал себя барином, сдающим в аренду носки. Еще один артист, не вспомню сейчас имени, давно было, вдруг в «обеденной» сцене выпалил: «Кое-где пересаливаю, так ведь соль для того и есть, чтобы не протухло». Еще один мастер сцены в роли царя в ступор ввел партнеров по детской сказке. «У меня, - говорит, - от гнева на мантии даже Мох.. Мах… Мух… Мех встал!».

За годы работы в театре у Олега Кухарева скопилось много баек Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Еще!

Не всегда шутки бывают безобидными. Один из основателей кемеровского театра «На Весенней», режиссер Сергей Внуков, рассказывал, как во время военного спектакля «Рядовые» труппа попыталась разыграть актера, игравшего раненого командира.

- По сюжету, актер в образе советского командира стоит на авансцене, понимая, что скоро умрет от ран, во время монолога снимает свою каску и просит в нее черпнуть воды из Днепра, сделать глоток ее на прощанье. Ну, лили за кулисами воду, а здесь водки полбутылки решили ради хохмы плеснуть. Стоим за кулисами, смотрим, как наш коллега выпутается. А он неожиданно для нас, выпив горячительное до самого дна, снова протянул каску и настойчиво произнес: «Еще!».

Все на анализы

Как-то у бывшего актера театра «На Весенней», а ныне известного российского актера Виктора Логинова, журналисты спросили, в чем прелесть актерских шуток и розыгрышей. Он очень трепетно ответил: «В их одновременном юморе, актерской взаимности, в самой всепобеждающей живой сути театра». Однако на предложение вспомнить хохму из своего актерского прошлого промолчал. Постеснялся, наверное.

А вот его кемеровские друзья не постеснялись, вспомнив, как он еще студийцем во время спектакля «Гуманоид в небе мчится» по пьесе Александра Хмелика вместо призыва идти всем в лабораторию перепутал текст и выпалил: «А теперь все на анализы!».