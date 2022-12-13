В Кузбассе ожидаются морозы до -37 градусов

Сегодня в регионе заметно потеплело Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В начале недели в Кузбассе ожидается небольшое потепление, но к середине вновь вернутся морозы. Прогноз погоды озвучили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Сегодня, 13 декабря, зима дала кузбассовцам небольшую передышку - в регионе заметно потеплело, пошел снег. Однако в ближайшие дни в Кузбасс вновь вернутся холода. Днем аномальных температур не ожидается, но по ночам будет довольно морозно: в четверг столбики термометров опустятся до отметок до -37 градусов.

Так, во вторник, 13 декабря, днем ожидается -12... -17 градусов, местами возможно -6... -11. Порывы юго-западного ветра будут достигать 20 метров в секунду. Прогнозируется облачность, небольшой, местами умеренный снег, местами метели, на дорогах будет гололедица.

В среду, 14 декабря, ночью столбики термометров будут показывать -25... -30 градусов, местами 19... -24, днем -20... -25, местами -14... -19 градусов. Ветер станет северо-восточным, ночью 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 14 метров в секунду, днем 2-7 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков, по югу возможен небольшой снег. На дорогах - гололедица.

В четверг, 15 декабря, ночью прогнозируется -27... -32 градуса, местами понижение до -37, днем -23... -28 градусов, местами -17... -22. Ветер будет юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Преимущественно без осадков. В этот день синоптики снова предупреждают о гололедице на дорогах.

До субботы температура будет неустойчивая, но в пределах -23... -28 градусов, местами до -17 днем, в ночные часы будет по-прежнему морозно. В выходные дни ожидается очередная смена погоды, усиление ветра, осадки и небольшое повышение температуры.

Напомним, что по прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, температура воздуха в декабре будет около и ниже климатической нормы на один градус.