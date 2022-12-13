Жительница Кузбасса после двухлетнего рабства попала на скамью подсудимых

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Мариинска, участница шоу на Первом канале, вновь стала фигуранткой уголовного дела. Но если несколько лет назад женщина являлась потерпевшей по делу о рабовладельчестве, то сейчас стала обвиняемой – она ударила ножом знакомого мужчину, который залез к ней в дом.

О 40-летней Ольге и ее гражданском муже Александре вся страна узнала три года назад. Супруги стали героями ток-шоу на Первом канале «На самом деле»: «Очная ставка пленников и их «хозяйки», где рассказали о том, как их держали в рабстве. Ольга и Александр устроились на работу с проживанием в Мариинске, однако когда контракт закончился, у них забрали документы и телефоны и заставили трудиться бесплатно. Супруги два года находились в рабстве, терпя побои и унижения. Их могли на несколько дней заточить в подвале без еды и воды, связать руки. После очередной попытки побега женщину отвезли в лес и заставили копать могилу для себя самой. Но в итоге супругам все-таки удалось сбежать, и этот кошмар для них закончился.

Однако не прошло и года с момента ток-шоу, как Ольга снова попала в криминальные хроники. На этот раз она сама стала обвиняемой - женщина ударила ножом знакомого. Это произошло в июле этого года. Ольга вновь оказалась запертой, но уже в своем доме и по собственному желанию. Она попросила своего сожителя Александра, который ушел на работу, закрыть ее. Во время приготовления обеда Ольге понадобилась зелень и она перелезла через окно на кухне, чтобы срезать ее в огороде. Для этого женщина взяла с собой нож. Когда она вернулась к дому, увидела, что в окно на кухню лез ее знакомый. Женщина попросил мужчину уйти, но он был пьян, не реагировал на ее слова и в итоге через оконный проем завалился в дом. Женщина последовала за ним, продолжая выгонять его. Во время перепалки незваный гость стал тянуть хозяйку за халат, а затем схватил за волосы. И в этот момент Ольга ударила его в живот ножом, который все это время держала в руках.

Вскоре домой вернулся супруг, но и ему не удалось выгнать знакомого. Мужчина также предлагал гостю вызвать скорую помощь, но тот отказался, заявив, что не нуждается в этом. При этом следов крови видно не было. Назойливый гость провел ночь на веранде дома, а под утро, чувствуя острую боль, пошел к автобусной остановке и там уже начал терять сознание. Очевидцы вызвали мужчине скорую. Как показала экспертиза, мужчина получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с множественными ранениями тонкой кишки и брыжейки тонкой кишки.

После произошедшего жительнице Мариинска предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде Ольга признала вину и пояснила свой поступок самообороной. В результате Мариинский городской суд назначил женщине два года лишения свободы условно.