РСХБ и Росприроднадзор договорились о проведении совместных мероприятий в сфере экологии в 2023 году

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Договоренности были достигнуты в рамках проведения заседания Попечительского совета Фонда Экология, членом которого является Руководитель службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова.

5 декабря состоялось заседание Попечительского Совета Фонда Экология. В заседании приняли участие Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В рамках встречи были обсуждены результаты проведения совместных мероприятий по очистке прибрежных территорий водоемов от отходов, прошедших в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. В ходе экологических мероприятий волонтеры не только убрали мусор, но и установили скамейки и урны из переработанного пластика, а также информационные стенды с призывами соблюдать чистоту.

«Мы совместно поработали на берегах рек, очистили территорию от мусора и еще раз доказали, что экология - дело каждого. На этом наше сотрудничество не заканчивается. Впереди нас ждут масштабные проекты, значимые для людей, для всех, кто у нас заинтересован в чистой экологии, в чистой природе. Надеюсь, что постепенно все большее число людей станет осознавать важность очистки природных ресурсов и присоединится к нашим проектам», - отметила Светлана Радионова.

Экологическая политика Банка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника. Для поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды Банком в 2021 году был создан Фонд «Экология». В течение этого года совместно с Росприроднадзором был реализован ряд мероприятий, в том числе по очистке берегов водных объектов в 3 субъектах Российской Федерации, в ходе которых участниками собрано свыше 4 тонн мусора.

«Зелёная повестка» Россельхозбанка неразрывно связана с реализацией государственных задач по развитию и поддержке АПК и сельских территорий. Сегодня Банк уделяет особое внимание проблемам загрязнения окружающей среды пластиком и технологий утилизации пестицидов, утративших потребительские свойства» - отметил Борис Листов. - «В следующем году мы планируем создание «Центра экологических инициатив РСХБ», который объединит экологические акции и предложения сотрудников Россельхозбанка, поступающие со всех регионов страны, расширить эко-географию акции по очистке прибрежных зон водоемов и проведем ее уже в 10 регионах России, а также уделим особое внимание популяризации экологического воспитания детей и молодежи и вовлечения населения России в экоповестку».

Ключевой темой встречи стало планирование совместных мероприятий на 2023 год и на горизонте 5 лет, плоггинг-забеги в различных регионах России, нацеленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде, а также изучение проблемы засорения пластиком, который разлагается более 100 лет. Также планируется поддержать восстановление краснокнижных деревьев в Сибири и выпустить мальков осетра в озеро Байкал для поддержания популяции и экосистемы всемирно известного водоема.

«Нам всем — и бизнесу, и сотрудникам, и потребителям — необходимо объединить наши усилия и стараться жить так, чтобы последующие поколения могли нас благодарить за сохраненные леса, чистый воздух и прозрачные реки», - подчеркнул Председатель Правления РСХБ

К реализации совместных мероприятий планируется привлекать студентов аграрных вузов, с которыми РСХБ связывают долгие годы сотрудничества.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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