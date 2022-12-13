Оборот рынка хвойных новогодних деревьев в России достигнет 12 млрд рублей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

По мнению экспертов Россельхозбанка, объем заготовки живых российских елей вырастет на 15-20% в текущем новогоднем сезоне до 420 тыс. деревьев, а оборот рынка достигнет 12 млрд рублей. При этом импорт как живых, так и искусственных елей в стране значительно сократится на фоне тренда на экологичность и развития отечественного рынка.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, объем заготовки российских новогодних живых деревьев, сокращавшийся на протяжении последних 15 лет, вырастет на 15-20% до конца года, достигнув показателей 2017 года (420 тыс. деревьев), а оборот рынка хвойных деревьев в 2022 году составит более 12 млрд рублей. Фактором роста прежде всего станет импортозамещение за счет заготовки новогодних деревьев российскими предпринимателями, для которых уход импортных конкурентов открыл новую зону роста для развития. Увеличению объемов заготовки отечественных деревьев будут также способствовать многочисленные специальные акции в регионах страны.

«Так к примеру, в Ленинградской области стартовала праздничная акция, в ходе которой можно получить разрешение на вырубку елки к Новому году в любом лесничестве региона после оформления разрешительных документов. Подобные акции и мероприятия проводятся во многих лесных ведомствах российских регионов. Деревья, вырубленные во время этих мероприятий, позволят очистить территории линейных объектов (линий электропередач, железных и автомобильных дорог, трубопроводов и противопожарных просек) и одновременно пресечь незаконную вырубку, активизирующуюся в преддверии праздников», - комментирует руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

В прошлом новогоднем сезоне объем импорта хвойных деревьев в Россию составил 8,6 млн долларов, 50% елей в 2021 году были импортированы из Дании (49%), Польши (26%) и Эстонии (20%), деревья также привозили из Латвии, Бельгии, Австрии, Голландии, Германии и Норвегии. По оценкам Россельхозбанка, в текущем сезоне ассортимент и география поставщиков новогодних елей останутся прежними, стоимостной объем импорта останется на уровне 2021 года, однако в количественном отношении импорт может сократиться более чем на 40%.

В период новогодней кампании заготовкой отечественных елей и пихт занимается Федеральное агентство лесного хозяйства - в период с 2019 по 2021 годы на землях лесного фонда ежегодно заготавливается от 300 до 350 тысяч сосен, елей и пихт. Наибольшее количество хвойных деревьев заготавливается в Сибирском федеральном округе (100 тыс. деревьев), Приволжском федеральном округе (90 тыс. деревьев), Северо-Западном федеральном округе (60 тыс. деревьев), Уральском федеральном округе (30-40 тыс. деревьев) и Центральном федеральном округе (15-20 тыс. деревьев). В статистические данные входят хвойные деревья, заготовленные на землях лесного фонда по договорам аренды лесных участков (порядка 250 тыс. деревьев в 2021 году), купли-продажи лесных насаждений (порядка 30 тыс. деревьев), а также выращенные в специализированных питомниках (порядка 20 тыс. деревьев).

Доля искусственных новогодних деревьев в России составляет порядка 50% - равнозначное «противостояние» одноразовых живых и многоразовых искусственных елей длится последние несколько лет. Однако свойство экологичности не перманентно для того или иного вида ели – оно приобретается исходя из особенностей ее эксплуатации.

«Искусственное дерево окупает свой экологический след только в том случае, если его используют более 10 лет, так как ресурсы, затраченные на его производство, продажу, транспортировку намного выше, чем у живой ёлки. В то же время выбор живого дерева может считаться экологичным при условии приобретения ели в правильном месте (лесхозах, на легальных рождественских ярмарках и в магазинах, которые имеют соответствующие документы) и грамотной утилизации – сдаче на переработку. Неправильная утилизация живой ели увеличивает ее углеродный след в 6 раз», - отмечает Наталья Худякова.

В процессе переработки живые ели превращают в щепу и используют для удобрения растений, в качестве подстилки или витаминной подкормки для животных. Список пунктов приёма деревьев ежегодно публикуется на сайтах муниципалитетов и порталах открытых данных. В Москве, например, в 2022 году будет подготовлено более 580 пунктов приема новогодних деревьев - на 5% больше, чем в прошлом году.

На текущий момент 72% искусственных елей на российском рынке приходится на импортные ели из Китая. По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка развитие отечественного рынка как живых, так и искусственных деревьев, а также стремление людей сохранить искусственное дерево как можно дольше, приведут к снижению доли импорта искусственных елей в ближайшей перспективе.

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