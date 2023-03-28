1,144 миллиарда рублей инвестируют в городские территории Кузбасса

В этом году в Кузбасс обновят300 дворов и 70 городских территорий

В рамках российского проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в Кузбассе благоустроят 300 дворов и 70 общественных пространств. Инвестиции составят 1,144 миллиарда рублей.

11 общественных мест благоустроят в Кемерове и Новокузнецке. Среди них знаменитая Березовая роща у клинической больницы им. М.А. Подгорбунского в Кировском районе областного центра. Здесь будет создан не просто сквер, а настоящая санаторно-курортная зона, в которую кемеровчане уже предлагают вместе с лавочками, деревьями и фонарями внедрить звуковые эффекты поющих птиц.

- Это было бы очень кстати в таком тихом, спокойном Кировском районе, - отмечают в соцсетях жители Кемерова.

В Новокузнецке больше всего порадует обновление местной привокзальной площади.

- Площадь является воротами города, поэтому ее обновление только повысит внимание к городу со стороны наших гостей. Для них это будет хорошим стимулом вернуться вновь в Новокузнецк, - уверена начальница местного пригородного железнодорожного вокзала Юлия Лашкова.

Уже в апреле стартует первый этап благоустройства крупнейшего Беловского объекта - сквера Дворца культуры «Угольщиков».

- В конце лета горожане не узнают сквер. Он обретет брусчатые дорожки, газоны, детскую игровую площадку, светильники, лавочки. В сквере высадят десятки молодых елей, лип, и сотни многолетних цветов, - рассказали «КП»-Кемерово» в администрации Беловского городского округа.

В Прокопьевске продолжатся работы в сквере у ДК «Северный Маганак». Парк, пространство для старшего поколения, детский уголок, спортивная зона с воркаутом и велодорожки - каждый из этих участков будет выглядеть, по задумке архитекторов, в общей палитре отдельным автономным уголком.

Дворовые территории будут благоустроены в 27 городах и районах Кузбасса.

- В 2022 году наш регион с 318 благоустроенными дворами вошел в топ-5 регионов России по этому показателю, - сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

- Создание современных городских пространств - один из приоритетов в развитии региона. К вопросам благоустройства территорий мы подходим комплексно, решаем не только вопросы эстетики, но и безопасности, шаговой доступности разного вида услуг, обеспечения спортивного и культурного досуга, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.