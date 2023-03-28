Кемеровчанка в коме родила дочь и увидела ее спустя три месяца

О дочери Дарья Елагина узнала спустя три месяца после ее рождения. Фото: Личный архив

- У меня был один шанс из ста – и я его использовала,– так говорит 33-летняя кемеровчанка Дарья Елагина, в прошлом - преподаватель танцев на пилоне, а сейчас - после перенесенного коронавируса в тяжелой форме - пациентка многих реабилитационных центров России. Дашу после болезни парализовало, но молодая женщина не сдается: она уже научилась сама двигать руками, сидеть, стоять, и даже ходить, пусть и с ходунками и на каких-то 30 метров.

- Я еще буду танцевать! – говорит Даша. – Посмотрим через сколько времени плясать начну. Знаете, как хочется?!

До болезни у Дарьи Елагиной была своя студия танца на пилоне. Фото: Личный архив

Кома

Жизнь на до и после у семьи Елагиных разделилась в декабре 2021 года: Даша, будучи на седьмом месяце беременности, заболела коронавирусом. Ей предложили госпитализацию, но дома ее ждал не только муж, но и двухлетний сынишка, и она отказалась, подумав, что родные стены помогут вылечиться. Но снижение иммунитета, присущее будущим мамам, сыграло плохую роль: температура и кашель нарастали, а затем молодая женщина начала задыхаться. А дальше были скорая, ковидарий, кома...

- 11 декабря 2021 года меня увезли и я помню только первые сутки, а потом у меня сразу наступил февраль, - вспоминает Дарья. - Меня ввели в искусственную кому из-за обширного поражения легких. А 18 декабря сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Дочка появилась на свет весом всего 1200 граммов. Так мы с ней и лежали вместе в реанимации, только я без сознания в ковидарии, а она в детской больнице: никаких следов вируса у нее не обнаружили.

Через две недели после этой фотографии Дарью увезли в больницу, где она и стала мамой, не приходя в сознание. Фото: Личный архив

После родов состояние Даши ухудшилось еще сильнее: поражение легких достигло 99 процентов. В итоге одно легкое порвалось, затем женщину поразил инсульт, начался сепсис....- Состояние пациентки в тот момент можно было назвать практически терминальным (начальная стадия умирания, - авт.) - прокомментировал историю болезни Дарьи лечащий доктор Роман Корнелюк. - В Кузбассе это единственный подобный случай, что не просто пациентка - роженица в таком состоянии смогла выжить.

25 дней Дарья дышала с помощью специального аппарата. Даже не дышала – умная техника поставляла кислород ей сразу в кровь. Затем еще два месяца - она провела под ИВЛ.

24 февраля 2022 года она пришла в себя. Одним из первых ее вопросов был вопрос о ребенке. И только 10 марта Даша впервые увидела свою дочку – Лизу.

Дома

Коронавирус, инсульт, два пережитых сепсиса... Последствием стал паралич. Даша не могла двигать ни руками, ни ногами, даже повернуться на бок не было возможности и сил. Чистить зубы, есть, даже пить, не говоря о прочих вещах - всему пришлось учиться заново. Помогали родные: муж, мама, свекровь. После болезни Даши обе женщины перебрались жить в квартиру Елагиных, благо та - четырехкомнатная – позволяет.

Дашу очень мучило то, что она не может держать дочку на руках. В самую первую встречу в больнице муж положил малышку рядом с ней и молодая мама долго любовалась личиком, губками бантиком, бровками домиком. И сейчас еще Дарья не может взять самостоятельно дочку на руки, когда та просится, и сожалеет, что младенчество девочки прошло не так, как хотелось бы ее маме: без кормления грудью, без укачиваний на руках, без всех прелестей и недостатков материнства.

Муж приносил Лизу в больницу с клал ее рядом с мамой, чтобы та могла хотя бы любоваться дочкой. Фото: Личный архив

При выписке из больницы медики предупредили кемеровчанку, что она может навсегда остаться в инвалидном кресле. Молодая женщина с этим не согласилась и поставила себе цель - вернуться к полноценной жизни. И пусть постепенно, но у нее получается. Ежедневные массажи, занятия ЛФК, пять поездок в реабилитационные центры (часть по ОМС, часть через благотворительный фонд, но все перелеты за свой счет), начали давать результат.

- Прошел всего год, а я уже удивляюсь, как можно не уметь сидеть или переворачиваться, - говорит молодая женщина. Теперь Даша может не только двигать руками, сидеть, но даже стоять у опоры, а два месяца назад самостоятельно прошла первые шесть метров. Сейчас проходит уже около 30. Пока с ходунками, но ведь это только начало!

Пока молодая мама передвигается, в основном, в специальном кресле, но уже учится ходить самостоятельно. Фото: Личный архив

Несмотря на все произошедшее, кемеровчанка не теряет чувство юмора :

- В 20 лет мне рассказали историю о том, как муж ухаживал за женой, когда она была в отключке (вроде комы)! И я тогда подумала: «Вот бы мне такого мужа, чтобы тоже ухаживал, как за этой девушкой». Через полгода я познакомилась с Пашей. Мысли материальны. Вот тебе муж, а вот тебе «ухаживать», - смеются они на пару с супругом, которого Дарья не устает благодарить за поддержку.

- Это просто настоящее чудо, - говорит Павел Елагин, - Ну и конечно огромные усилия врачей, всего медицинского персонала, которые и спасли Дашу. Спасибо им всем!