Goodline Open 2022 отгремел в Новокузнецке: как это было

Фото: Goodline

Долгожданное киберспортивное мероприятие Goodline Open 2022 в этом году вернулось в Новокузнецк. После длительного перерыва из-за коронавирусных ограничений 10 декабря мероприятие вернулось в офлайн и собрало в ДК «Алюминщик» более 2000 профессионалов и любителей киберспорта. Общий призовой фонд фестиваля составил более 250 000 рублей. Рассказываем, как это было.

Гранд-финалы Dota 2 и CS:GO

Главное событие киберспортивного фестиваля — финальное состязание среди сильнейших команд по двум популярным дисциплинам. По итогам гранд-финалов чемпионами стали сборные команды из разных городов Сибири: HELPers (Dota 2) и OMWS (CS:GO). Поздравляем победителей!

Чемпионами стали сборные команды из разных городов Сибири

Поздравляем победителей!

Интерактивные зоны и турниры для зрителей

Для всех гостей фестиваля работали традиционные бесплатные зоны: аквагрим, VR-зона от партнера VR-Zone Новокузнецк, игровая зона от партнера киберспортивного клуба FullHP, танцевальная зона с JustDance и многое другое.

Зрители могли посостязаться в мини-турнирах по Mortal Combat 11 и FIFA23

Зрители показали свои силы в мини-турнирах по Mortal Combat 11 и FIFA23, а также приняли участие в соревновании на звание лучшего бойца в ретро-игре MK Ultimate на Sega. Желающих проявить свои интеллектуальные способности пригласили на турнир по PlayLink-игре «Знание — сила».

«Круто, что наконец-то можно встретиться вживую, поиграть в игры, весело провести время. Тут никогда не бывает скучно, постоянно происходит какой-то движ. Одним словом, здесь круто», — комментируют зрители киберфеста.

Еще одно зрелищное событие Goodline Open 2022 — шоу-матчи по популярным и зрелищным игровым дисциплинам Call of Duty: WarZone и Valorant. Команды набирались случайным образом из всех желающих в зрительном зале. Победители получили ценные памятные призы.

Победитей ждали памятные призы.

Косплей-шоу и розыгрыш PlayStation 5

По традиции самой яркой частью киберфестиваля стал конкурс косплея. Участники своими руками готовили костюмы и перевоплощались в яркие образы персонажей популярных игр и мультфильмов. Но для победы одной одежды и атрибутов недостаточно: чтобы передать характер персонажа, нужно было устроить настоящее шоу и завоевать сердца зрителей, которые в итоге определили победителей косплей-шоу.

Самой яркой частью киберфестиваля стал конкурс косплея.

Среди гостей фестиваля традиционно была разыграна игровая приставка PlayStation новейшего поколения, счастливчик был выбран случайным образом с помощью лототрона.

«Очень круто, что вернулись наконец-то в Новокузнецк. Интерес к киберспорту растет с каждым годом. Мы рады, что пришло так много людей, очень скучали. Все прошло ярко, атмосферно и зрелищно. Очень ждем встречи в следующем году», – сказал Андрей Голубев, руководитель проекта Goodline Open.

Организатор мероприятия — кузбасский интернет-провайдер Goodline — с 2008 года поддерживает киберспорт и собирает любителей и профессионалов разных игровых дисциплин на различных площадках в крупнейших городах региона.