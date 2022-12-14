Цели первого этапа достигнуты: ученые КемГМУ Минздрава России продолжают исследования особенностей распространенности латентного туберкулеза в рамках гранта РНФ

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Научный коллектив Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России представил промежуточные результаты исследования «Региональные особенности распространения латентной туберкулезной инфекции: моделирование, картография и молекулярно-генетические аспекты», которое было поддержано грантом Российского научного фонда.

В течение первого года работы над проектом проведено формирование базы данных для применения алгоритмов прогнозирования распространения латентной туберкулезной инфекции, на основе применения технологий машинного обучения проведена картографическая визуализация 5-летней территориальной заболеваемости. Продолжается формирование биоресурсных коллекций, содержащих образцы геномной ДНК человека и образцы ДНК M. Tuberculosis. Особое внимание уделено латентной туберкулезной инфекции.

- Речь идет о той ситуации, когда человек инфицирован, но при этом не болеет. Это проблема распространенная, по данным ВОЗ, 25% населения земного шара инфицированы туберкулезом. При определенных факторах бактерия из дормантной («спящей») формы может перейти в активную. И наша задача - понять, какие условия провоцируют этот процесс, опираясь в том числе на особенности нашего региона, - рассказала заведующая кафедрой фтизиатрии КемГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук Татьяна Пьянзова.

Полученные промежуточные результаты уже опубликованы в рецензируемых научных журналах и обсуждены на научных форумах различного уровня.

Во второй год работы над проектом акцент будет сделан на практической и аналитической значимости. В первую очередь, планируется завершить формирование коллекции биологических образцов геномной ДНК человека и изучить данные о ДНК-маркерах комплекса генов, обусловливающих экспрессию и функциональную активность транскрипционного фактора - рецептора витамина D в различных этнических группах населения Кузбасса, в том числе, с верифицированным диагнозом «туберкулез».

Исследования выполняются на базе научных лабораторий кафедры молекулярной и клеточной биологии, информационных ресурсов кафедры фтизиатрии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России и структурных подразделений Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой в сотрудничестве со специалистами кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Российского университета дружбы народов.

В состав научного коллектива проекта входят специалисты в области популяционной и молекулярной генетики, эпидемиологии, фтизиатрии, базовой биоинформатики. Половина состава - это молодые ученые, которые в рамках гранта участвуют в конференциях с докладами, презентуют свои разработки. Кроме того, молодые исследователи получают навыки работы в команде, навыки формирования научного отчета. Все это, безусловно, служит основой для дальнейшего профессионального роста молодых ученых.

- Научная и практическая значимость полученных и ожидаемых результатов нашей работы определена необходимостью знаний об этнических и региональных особенностях распространенности туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции в многонациональном, высоко урбанизированном сибирском регионе. Результаты послужат заделом для дальнейших исследований с целью накопления и систематизации научной информации и создадут основу для разработки предложений по внедрению подобного подхода в рамках стратегии развития фтизиатрической службы России и государственных программ по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями, - пояснила руководитель проекта, заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биологии КемГМУ Минздрава России, доктор биологических наук Мария Лавряшина.

Напомним, что проект ученых Кемеровского медицинского университета получил двухлетнее финансирование в сумме 1,5 млн рублей в год. Полученные данные будут иметь большую практическую ценность - они важны как для Кемеровской области, так и для здравоохранения России.