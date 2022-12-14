В Кузбассе запущен сайт по продаже угля kts142.ru

В Кузбассе запущен сайт сбытовой компании ООО «Кузбасстопливосбыт» (дочернее предприятие АО «Кузбасская Топливная Компания»). Теперь жители региона могут оформить заказ угля в онлайн-режиме. Воспользоваться сервисом могут и представители организаций.

На сайте kts142.ru можно купить уголь различных марок: ДР, ДПК, ДМСШ и др. Заявка на приобретение угля заполняется в специальном разделе «Купить уголь» на сайте. При необходимости специалисты компании свяжутся с покупателем по телефону и помогут выбрать подходящую марку угля и удобные сроки доставки.

Для населения предусмотрено два способа получения топлива. Это самовывоз угля со склада предприятия, или доставка до домовладений граждан.

Во вкладке «Филиалы» представлены адреса и контакты всех 14 филиалов компании «Кузбасстопливосбыт» в Кемеровский области. Заказать уголь онлайн можно в Кемерово, Белово, Таштаголе, Анжеро-Судженске, Яшкино, Юрге, Гурьевске и др.

Каждая партия угля подтверждается сертификатом (удостоверением) качества и соответствует обязательным требованиям ГОСТ 32347-2013.

ООО «Кузбасстопливосбыт» основано в 2003 году и оказывает услуги по приемке, разгрузке, хранению, складированию благотворительного и гуманитарного угля для муниципальных предприятий Кузбасса. Также компания участвует в федеральных программах по предоставлению бесплатного пайкового угля пенсионерам и льготным категориям граждан, проживающим в Кемеровской области.