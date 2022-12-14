Юные кузбасские изобретатели в награду от СУЭК побывали в Сочи

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Команда девятиклассников школы №37 города Ленинск-Кузнецкий в качестве «серебряных» призеров Межрегионального конкурса школьных изобретательских проектов «Мой первый бизнес» побывала в недельной учебно-познавательной поездке в городе Сочи.

Напомним, что на конкурс, организованный в рамках программы «Школьные стартапы: смотрим в будущее, улучшаем настоящее», юные ленинск-кузнечане Дарья Абдулаева, Максим Агапов и Иван Щербинин вместе со своим руководителем – учителем информатики Татьяной Григорьевной Комовой - предложили будильник-рассвет «СОЛНЫШКО» (электронный программируемый будильник с имитацией рассвета).

Во время поездки в Сочи детей на семинарах и деловых играх познакомили с основами социального предпринимательства, механизмами проектирования и возможностями реализации бизнес-инициатив. Также ребята побывали на экскурсиях в Олимпийском парке, Дельфинарии, ездили на Роза Хутор.

- Узнали много нового, нашли друзей, сходили в горы, в парки, - делится впечатлениями ученик Максим Агапов. - Все было интересно. Классно провели время!

- Дети очень довольны поездкой, - говорит учитель Татьяна Комова. - Спасибо Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» за такую возможность. Было очень приятно, неожиданно и здорово стать призерами. Эта поездка в Сочи для наших детей много значит. Они познакомились с ребятами из Приморья, Хакасии, Бурятии, Красноярского края. Очень сдружились. На занятиях больше узнали о том, как и кому продавать свой продукт. Сейчас ребята живо интересуются, когда будут новые проекты СУЭК. Очень хотят в них участвовать и побеждать.

Отметим, что конкурс Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» «Мой первый бизнес» направлен на формирование кадрового потенциала для СУЭК, поддержку и развитие молодежных инициатив в сфере предпринимательства и IT-технологий, повышение качества жизни на территориях, где работают предприятия Компании. Его участниками стали команды учащихся 8-10 классов.