Синоптики пообещали кузбассовцам небольшое потепление на выходных

Фото: архив "КП" Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В выходные дни в Кузбассе ожидается небольшое потепление и снег. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В начале этой недели жители региона получили небольшую передышку от морозов, но к середине недели холода вернулись, и ночью столбики термометров опускались до -37 градусов. В выходные дни ожидается очередная смена погоды: по области немного потеплеет и пойдет снег.

В пятницу, 16 декабря, ночные температуры составят -29... -34 градусов, местами -23...-28, дневные -21... -26, местами -15... -20. Ветер подует переменный, 2-7 метров в секунду. Прогнозируется небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, дым, дымка. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.

В субботу, 17 декабря, ночью будет по-прежнему морозно -27... -32, местами -20... -25, а днем воздух прогреется -17... -22, местами до -10... -15 градусов. Ветер по-прежнему будет переменный, 2-7 метров в секунду. Небольшая облачность, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 18 декабря, ночью столбики термометров будут показывать -19... -24 градусов, местами до -30, днем потеплеет до -15... -20, местами до -9... -14 градусов. Ветер сменит направление на западное, но будет по-прежнему от слабого до умеренного. Ночью будет преимущественно без осадков, а днем по северу пройдет небольшой снег.