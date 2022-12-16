Гия Эрадзе предлагает кемеровчанам разгадать тайну пяти континентов

Парад. Фото: продюссерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

Продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе вновь приехал в Кемерово, чтобы представить совместно с Российской государственной цирковой компанией, новую новогоднюю программу. А значит, зрителей в столице Кузбасса ждет очередное яркое и красочное шоу мирового уровня, которым так славится этот продюсерский центр. Представьте только, чтобы привезти все необходимое оборудование, цветовое, звуковое, декорации, и костюмы, понадобилось целых семь фур! Еще на пяти - приехали животные, которые тоже порадуют зрителей на манеже: лошади, верблюды, медведи, леопарды, тигры, канадские бизоны и единственная в мире пара лилигров - помесь льва и лигрицы, которая в свою очередь детеныш тигрицы и льва.

Императрица. Фото: продюссерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

Зрители, не одобряющие использование животных в цирке, могут не беспокоиться: все звери холеные и довольные. Наш корреспондент убедился в этом своими глазами во время пресс-конференции, состоявшейся накануне премьеры программы.

- У нас все построено на ласке, - объясняет дрессировщик медведей Алексей Плотников, - Животные живут с нами с детства, мы их кормим, любим, они даже спят с нами. Это не просто наши партнеры по манежу, это наши дети.

Восток. Фото: продюссерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

Новогодняя сказка «Тайна 5 континентов» - это сказка для детей и взрослых, настоящая феерия на арене, в которой задействованы более 100 артистов, завоевавших свыше 20 международных наград, выступающих в самых разнообразных цирковых жанрах. А иногда, казалось бы, и даже несочетаемых: например в одном из номеров, которые увидит кемеровский зритель, воздушные гимнасты выступают… в воде. Или номер, в котором музыкальным инструментом служат хрустальные рюмочки. И музыка Чайковского, которую на них исполняют, звучит не менее волшебно, чем в настоящем концертном зале.

Невеста. Фото: продюссерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

Захватывающий сюжет с первых минут создаст атмосферу волшебства и волнующих приключений. Главные герои - два сказочных персонажа - колдунья Бессинда и Тролль, которые в канун Нового года очутились в Кемерове. В руках у них приглашение от Деда Мороза на большой новогодний бал. И вместе со зрителями они отправляются в большое путешествие по всем пяти континентам в поисках того самого места, где он должен состояться. Они побывают во многих местах, в конце концов, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут елку, которая за 15 секунд вырастет прямо на манеже.

Хищники. Фото: продюссерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

Между прочим, вся музыка была написана специально для шоу «Тайна 5 континентов» известными российскими композиторами, а костюмы созданы лучшими цирковыми художниками и дизайнерами.

Кемеровский цирк

пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

17 и 24 декабря, 7 и 14 января начало в 17.00

18 и 25 декабря, начало в 15.00

31 декабря, начало в 14.00

2 января, начало в 13.00 и 17.00

3, 4, 5 января, начало в 11.00 и 15.00

6 января начало в 12.00 и 17.00

8 и 15 января - начало в 12.00

Цена билетов: от 800 до 3000 рублей

Кстати

Для детей кузбассовцев, которые находятся в зоне специальной военной операции, будет организовано отдельное представление.