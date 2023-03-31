Магия вне Хогвартса

Фото: архив Sonorus.

В Новокузнецке на сцене ДК «Алюминщик» всех желающих ждет настоящая магия - выступление оркестра «Sonorus» с программой «Гарри Поттер».

Вряд ли найдется человек, который не видел хотя бы раз фильмы о «мальчике, который выжил», воплощенный на основе литературного бестселлера конца 90-х. Волшебства этим кинокартинам о мире магов, героев и злодеев добавляет музыка Джона Уильямса, имеющего «Оскар»!

Коллектив молодых виртуозов Московской консерватории «Sonorus», собравшийся воедино больше полугода назад, но уже громко заявивший о себе, окунет зрителей в эту прекрасную атмосферу магии, сказки и невероятных приключений. Оформление сцены, костюмы исполнителей, свет, сценическое движение - все это настоящее театральное представление, а не просто концерт симфонического оркестра. Но и назвать «Sonorus» простым оркестром нельзя - это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-82-10

2 апреля, начало в 19.00

Цена билетов: от 1200 до 2800 рублей