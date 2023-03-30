В Кузбассе поезд задавил двух рабочих, ремонтировавших пути

По неизвестной пока причине путейцы не среагировали на приближающийся поезд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе два путейца погибли под колесами грузового поезда. Трагедия случилась утром в четверг, 30 марта, на перегоне станций Литвиново – Тутальская (Яшкинский район). Оба железнодорожника погибли на месте.

- По предварительной информации, двое жителей Кемеровской области 43 и 45 лет проводили работы по ремонту железнодорожных путей. Есть информация, что им было отправлено предупреждение о приближении состава, но дошло ли оно до них - пока неизвестно. Машинист грузового поезда, увидев рабочих, применил экстренное торможение, но, несмотря на принятые меры, трагедии избежать не удалось, - рассказали «КП» в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД России.

В настоящее время по данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по данному факту и выясняет возможные причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге. Запрещается ходить по путям и вдоль путей ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. Появление на железной дороге и близ нее в состоянии алкогольного опьянения существенно повышает риск происшествий, травмирования и смертельных случаев.