«Дед видел... Ноев ковчег»: в кузбасской семье хранят координаты удивительной встречи

Сибиряк Тимофей Калачиков рассказывал, как они, красноармейцы, нашли Ноев ковчег в 1920 году. Фото: архив Виктора ХАРИНА.

В роду Калачиковых - Хариных эту историю передают по наследству. Их дед Тимофей лично видел на далекой горе древний-древний корабль и рассказывал потомкам: строго, слово в слово. И так его историю и хранят, слово в слово.

А когда «дедовы» координаты из Сибири передали экспедиции, давно ищущей следы ковчега, оказалось, они совпали...

Ночь у ковчега

100-летний Тимофей Иванович Калачиков умирал в хакасском селе Балыксу, в 1996-м, легко. Он не страшился смерти. Из него же, бойца-красноармейца, атеистический XX век не смог выбить веру в бога. И еще, был в жизни Тимофея один незабываемый день...

- День, когда они нашли вдруг... ковчег. Произошла это примерно в 1920-м, когда дед воевал в корпусе Буденного, - рассказывает Виктор Харин из кузбасского поселка Теба, член Русского географического общества, художник, краевед. - В конце лета - начале осени дед попал на север региона Кавказ. Бойцы в одну из операций начали подниматься на Арарат, преследуя «белых». Подъем был тяжел. Вскоре наткнулись на стену. «Стена длинная - сразу не обойти. На ней мох, кусты растут. Цепляешься за куст, чтобы до верха добраться, а куст отрывается, и ты летишь вниз. Стена высокая - за два метра», - так дед рассказывал... Он не залез. Другие красноармейцы залезли. Долбили прикладами стену и верх борта. Дерево такое - ни щепочки не отбить. И стена сделана из тесаных досок, подогнанных гладко друг к другу… И бойцы пошли вдоль ковчега. И крестились, молились. И про то, что нашли Ноев ковчег, по цепи разошлось... «А корабль был большой, очень большой. По форме, как лодка. Но глубину - не понять, все глиной, камнем засыпано...»

Виктор Харин - член РГО, краевед, художник, внук Тимофея Калачикова, в 1920-м видевшего на горе древний корабль... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

… И, казалось, там, у ковчега, должны бы были бойцы оружие опустить… Вспомнить рассказы о том, как много тысяч лет назад человечество было за грехи наказано и погибло в посланном свыше потопе с неба и только избранный, Ной, предупрежденный заранее, построив ковчег, с семьей и с живностью спасся. И через 40 суток причалил к верхушке какой-то горы. И человечество начало все сначала...

- А о чем думал дед Тимофей, идя вдоль ковчега?

- Он, у ковчега, потом почти сразу был ранен... И отряд ушел в гору дальше... А дед остался. Всю ночь один пролежал у ковчега... После «наши», спускаясь, его подобрали... И дед у ковчега думал об истории, Ное и что человечество продолжает грешить, и что идет война Гражданская и брат стреляет в брата... И, еле выжив, выйдя из госпиталя, дед больше не воевал. И за всю жизнь ни разу в руки ружье не взял… Категорически. Только плотничал. До 90 лет людям дома строил... И после смерти деда, много лет спустя, я прочитал в забайкальской газете описание того же дня и того же места, и описание ковчега - точь-в-точь. Это рассказал внук однополчанина деда, значит. А два одинаковых свидетельства, из разных точек России - об одной встрече - уже факт, подтвержденный вдвойне.

... И потом (несколько лет назад) история Тимофея Калачикова «ушла» в «Космопоиск». И вопрос, на каком же Арарате ковчег, попал в точку. Служба у Буденного географически с Большим Араратом, самым известным, турецко-армянским же не совпадала...

- Вероятности нахождения ковчега на Большом Арарате (в Турции) нет, - пояснил тогда Вадим Чернобров, руководитель «Космопоиска». Их экспедиция еще в 2004-м проверила тот склон. И нашла на высоте около 4725 метров над уровнем моря вроде как лежащее на боку судно, но оказалось, натеки лавы... А еще, пояснил, гор с названием Арарат на Земле - несколько. На шести «Космопоиск» тогда уже побывал. И остановился в поиске ковчега - у горы Арарат Краснодарского края. И координаты красноармейца Калачикова, придя потом, тоже ведь на нее показали...

Поднятые с глубины... предметы, возможно, с ковчега у горы Арарат под Геленджиком... Фото: архив Черноброва («Космопоиск», 2007 год).

А «Космопоиск» этот русский Арарат исследует с 2000-го. И хотя корабля на склоне нет, но экспедиция в 2007-м вышла на подводный объект рядом. Длинный каменный прямоугольник 20 х 6 метров возвышался одним концом над дном на метр. Другим - уходил в песок. И рядом - древних несколько якорей. А в 2011-м экспедиция в районе подводных склонов Арарата подняла осколки от предполагаемых окаменевших бревен со дна. А в 2014-м местные жители рассказали: однажды при рытье котлована бульдозеры вскрыли остов, но зарыли назад, по легенде же, как найдут древний корабль, придет кара небесная... И не этот ли остов видели почти веком раньше красноармейцы?...

Но почему еще искатели ковчега выбрали эту гору? Примерно 8,5 тысяч лет назад на месте Черного моря было большое озеро с уровнем воды на 120-180 м ниже нынешнего. И прорыв перемычек в районе черноморских проливов привел к резкому подъему воды и большим жертвам.

Кит, который видел Ноя...

Но в сибирских легендах упоминаются горы еще...

- В Хакасии есть, по легенде, гора с пещерой наверху, к ней причалил плот с шаманкой и с женщинами во время потопа... А шорцы говорят про свою гору Огутун, и что там спаслись люди от потопа... Мы туда плавали, лодку оставили и за день сходили на Огутун... А ниже, на Мрассу, я, удивительно, ракушку морскую живую нашел... - говорит Харин. - И, судя по легендам, мест и людей, только в Сибири от потопа спасшихся, несколько, и есть по миру еще и еще...

И поиск следов самой удивительной и поучительной истории на планете продолжается...

И чем не след - один из древних наскальных рисунков на Томи, где длинные лодки с людьми. И... кит. Что, наши плавали до Карского моря, кита видели, вернулись, изобразили?... Но что если это все «кадры» - с потопа? И кита наши видели здесь, у нас, к нам его занесло, когда все смешалось и все стало одни сплошные воды?

Гора Арарат в Краснодарском крае. Фото: архив Черноброва («Космопоиск», 2016 год).

И про местную в древности катастрофу говорит и Анатолий Кулемзин, профессор, доктор культурологии. Еще в 1974-м у Шестаково он нашел стоянку древнего человека (22 - 20 тыс. лет от нас), кости мамонта, каменный инвентарь, угли костра. А выше, на том же обрыве Кии, шел 5-6-метровый слой глины, а еще выше серозем, чернозем..., и следы человечества - от неолита и других периодов, что еще ближе к нам...

- И меня удивило: палеолит и неолит разделены толстым слоем стерильной глины безо всяких следов присутствия человека. Значит, слой возник внезапно, значит, было какое-то стихийное бедствие?... - размышляет Кулемзин...

- И все-таки отложений Всемирного потопа геология не знает. Доказательств, что одномоментно поднимался уровень воды по всей планете, нет, - говорит Марина Габова, геолог, один из авторов «Очерков по исторической геологии Кемеровской области». - Хотя, от рубежа в 11,6 тысяч лет назад голоценовая эпоха в Сибири началась катастрофами. По реконструкции Бутвиловского, мощность ледового панциря ледника Горного Алтая достигала 2000 метров... Таянье шло с образованием приледниковых озер, их удерживали ледниковые плотины… Одно из самых крупных озер было 140х70 км и глубиной до 300 метров. Вся масса воды из него обрушилась на Западно-Сибирскую равнину в течение нескольких суток. И таких прорывов было много. Для человека - потопы казались всемирными. И так было в разных точках планеты, из-за таянья ледников...

Комментарий специалиста

О «звезде» Смерти

Но возможен ли Всемирный потоп, если рассчитать его по науке, не по Писанию?...

Откуда взялось и выпало с неба столько воды и глины (укрывшей землю, допустим, метров на пять)? Популярна версия: с кометы... Земля прошла сквозь хвост кометы, вот Землю и залило.

- Нет. Нужна еще одна планета Земля, чтобы покрыть нашу Землю хотя бы 25-метровым слоем воды... - говорит Алексей Кудря, астрофизик. - А высота Арарата? Больше пяти км. И сколько же нужно воды, чтобы затопило бы ее до вершины?! А комета - маленький «шарик», диаметром 10-15 км, есть и крупные, до 50 км. Но это ничтожнейший объем воды... И комета несет водяной, аммиачный лед с вкраплениями хондритов, с вкраплениями... Глины там нет. Есть камень, пыль. Человеческий волос - бревно, по сравнению с пылинкой с хвоста кометы... А хвост кометы - дисперсная взвесь... То есть комета не несет такого количества твердого материала, который мог бы долететь до поверхности Земли и закрыть ее. И у нас очень плотная атмосфера, она нас спасает.

- Но теоретически возможна мегакомета, с таким запасом воды, чтобы вызвать Всемирный потоп?

- Это должно быть что-то размером с Марс или Венеру... Но даже если такая прилетит, упадет на Землю, то на Земле все на многие километры превратится в магму. Наша Земля станет одним сплошным вулканом. Потому что, представьте, Земля движется со скоростью порядка 30 км/сек, комета, если будет догонять нас, это все равно будет порядка 15-20 км/сек, тела таких масс при столкновении выделят громадное количество энергии, вода превратится в плазму.

А если допустить, что они де столкнулись медленно и комета покрыла всю Землю водой... Куда потом делась вода? Это же очень долгий процесс... Считается, со времени образования Земли, в среднем, уровень океана снизился на порядка 20 метров за 4,5 млрд. лет. Но если комета, потоп, вода дошла даже до Арарата, и это такой огромный слой (!) и это «было» всего несколько тысяч лет назад… Куда ушла вода?