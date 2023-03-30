Сергей Цивилев: Кузбасс готов стать пилотной площадкой для расширения нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба РЦК

Кузбасс готов стать пилотной площадкой для отработки механизмов адресной поддержки предприятий социальной сферы, которые могут быть включены в национальный проект «Производительность труда». Накануне в ходе совещания с правительством с соответствующей инициативой выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Регион поддерживает эту инициативу президента. Она поможет ускорить развитие несырьевых отраслей экономики, повысить качество оказания социальных услуг населению. Кузбасс готов стать пилотной площадкой для более широкого внедрения принципов бережливого производства в социальной сфере, в том числе в туризме и здравоохранении», — подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

Ранее Сергей Цивилев уже выступал с предложением о включении предприятий социального сектора в национальный проект «Производительность труда». Сейчас его участниками могут стать компании с выручкой от 400 млн рублей в год, которые работают в несырьевых отраслях экономики — обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и торговле.

В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 67 компаний с суммарной выручкой около 185 млрд рублей в год. В общей сложности на них трудятся 22,5 тыс. человек. Бережливые технологии без дополнительных инвестиций и затрат помогают ускорить время выпуска продукции или оказания услуг более чем на четверть, а общая продуктивность работы повышается в среднем на 27%. Экономический эффект от мер поддержки нацпроекта в Кузбассе превысил 13 млрд рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Эксперты федерального и регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. В результате снижается себестоимость продукции, сокращается время ее производства и повышается качество.